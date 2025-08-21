快訊

彰化高鐵特定區 新設3公園盼帶動人潮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣田中鎮熊趣米共融公園，特色是高逾6公尺熊造型溜滑梯。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「田中水與綠的交響環境營造工程」計畫的熊趣米共融公園與親子公園昨啟用，加上社頭鄉花木公園5月啟用，整體工程宣告完成。縣長王惠美表示，將持續依鄉鎮特色規畫共融公園，並推動「旅遊集點卡」鼓勵縣民玩透透。

王惠美指出，高鐵彰化站旅運量雖不算高，但特定區具發展潛力，縣府積極營造友善環境以吸引人潮。此次工程獲內政部國土署6千萬元補助，加上縣府自籌3500萬元，總經費9500萬元，打造兼具生態、休憩與親子功能的公共空間。

新落成的「熊趣米共融公園」以「熊」象徵娛樂性，「米」呼應田中盛產稻米，展現地方特色與親切感。園區旁設有滯洪池及500公尺環狀步道，提供生態教育與休閒散步功能；對面另設置專為幼兒設計的親子公園，並透過高鐵橋下新建棧道與熊趣米公園相連。鄰近的托嬰中心預計明年8月完工，形成托育、休閒、親子共融的一體化環境。

王惠美說，希望藉由完善的環境與設施，吸引更多民眾定居，進一步帶動高鐵特定區人口移入與生活機能發展。

縣內於彰化市、員林市、八卦山、溪湖鎮、伸港鄉、田尾鄉、埔鹽鄉完成多座共融公園。今年底前，二林鎮與埤頭鄉共融公園將啟用，屆時縣內共融公園突破10處。縣府規畫發行「共融公園集點卡」，鼓勵縣民跨區小旅行。

縣府城觀處補充，竹塘、溪州、福興三鄉的共融公園正在設計中，芳苑與大城兩鄉也啟動規畫，未來彰化將有越來越多老少咸宜的共融公園，打造更完整的休憩網絡。

