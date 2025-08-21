快訊

台中納骨塔需求增 部分地區一櫃難求

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中清水納骨塔目前有1039櫃位可用，台中市民政局已規畫再增設7032櫃位。圖／台中市民政局提供
台中清水納骨塔目前有1039櫃位可用，台中市民政局已規畫再增設7032櫃位。圖／台中市民政局提供

台中市逾286萬人，死亡人數逐年上升。全市35座公立納骨塔去年整體使用率已達84.72%，其中9個行政區櫃位使用率突破9成，部分地區出現「一櫃難求」恐「死無葬身之地」。市府表示，近年投入14.4億元、新增12萬櫃位，供使用21.75年。

據統計，台中2021年邁入高齡社會，截至2024年底，65歲以上人口逾47萬人，占比16.58%。死亡登記人數從2015年的1萬6070人，增加到2024年的2萬569人，十年間成長近3成，帶動納骨櫃需求急遽攀升。

台中審計處指出，除櫃位使用率偏高外，部分公立殯儀館遺體冷凍室容量不足，曾需向外租借臨時冷凍櫃；另有墓基屆滿卻未及時通知墓主起掘，甚至遺留廢棄物影響後續使用，市府管理仍待加強。

民進黨市議員楊典忠指出，市府近年雖新增逾8萬櫃位，是六都最多，但海線居民卻「感受不到」，梧棲、沙鹿納骨塔早已滿載，地方需求依舊無法滿足。國民黨市議員陳本添則指出，豐原觀音山納骨堂容量不足，不少民眾被迫跨區至后里、神岡、潭子，傳統土葬逐漸式微，市府應積極盤點土葬空間改建，讓往生者圓滿走完最後一哩路。

台中人口高齡化加速，藍綠議員都呼籲市府，確保櫃位規畫與區域分布均衡，並提升居民對環保葬的接受度。

對此，民政局回應，近年市府投入14.4億元，在北屯、太平、東勢興建大型納骨塔，完工後可新增逾12萬櫃位，預計今年底陸續啟用，屆時全市納骨櫃位將達28萬2361個，可供使用約21.75年。同時，也積極推廣環保葬與樹葬，紓解櫃位不足問題。

民政局補充，目前清水納骨塔尚有1039櫃位可用，並規畫再增設7032櫃位；沙鹿納骨塔今年也增設1521櫃位，預估共可支應約8.9年。至於冷凍櫃不足問題，因崇德殯儀館去年汰換設備及春節火化量能調整，調度臨時冷凍櫃，目前全市均充足。

