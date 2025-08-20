陽光行動回響／2場意外奪14命 立委廖偉翔：別讓工人淪政治祭品

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中全聯倉儲工地去年底大火釀九死，目前勞檢尚未完成，無法確定復工期程。圖／聯合報系資料照
聯合報昨陽光行動報導「2場意外 揭工地失序危機」，立法委員廖偉翔說，2場意外釀14死悲劇，攸關全國勞工的生命安全的「職業安全衛生法」修正草案遲至今日仍未送立法院審議，讓人非常遺憾，呼籲政府盡速送審，並同步補強稽查人力、解決產業缺工問題，別再讓工人的性命，淪為政治優先順序下的犧牲品。

去年底台中大肚區全聯倉儲大火，造成9死8傷。隔不到3個月，新光三越中港店氣爆奪5命。勞動部去年底預告修正職業安全衛生法，從源頭防災、承攬管理對症下藥，加重工程業主、各級承攬包商的安全管理責任，更提高五倍罰鍰。但將近一年，法案還躺在行政院排隊等審查，尚未進立法院。

廖偉翔說，行政院5月1日發布新聞，職安法修法重點包括新增防治職場霸凌專章、強化承攬管理，以及源頭風險控管等，但遲至今日修法版本仍未送進立法院審議，讓人非常遺憾。

廖偉翔質疑，勞動部長曾在立院承諾，這會期就會送案，但眼看會期只剩不到兩周，院本部還遲遲未動。不禁讓人質疑，行政院是否因為忙於大罷免案，讓職安法修法這種真正關乎勞工權益與安全的立法工作被擱置？如果行政院優先順序是選舉政治而不是人民安全，我們無法接受。

廖偉翔指出，營造業的工安問題已經不是一天兩天了，事故發生率、傷亡人數長年居高不下。不是沒有法規，而是業界在缺工與趕工壓力下，導致無法落實；政府的稽查人力又長期嚴重不足，也讓制度形同虛設。

廖偉翔強調，當我們要防止下一個工地悲劇發生，關鍵不只是修法文字，而是行政部門要拿出真正的決心與行動。

廖偉翔呼籲，行政院及勞動部應盡速將「職安法」修法草案送進立法院，並同步要求稽查人力的補強計畫以及解決相關產業缺工問題。別再讓工人的性命，淪為政治優先順序下的犧牲品。

國民黨立委廖偉翔。記者趙容萱／攝影
全聯倉儲工地去年底大火釀九死，中市府開罰並勒令停工。圖／聯合報系資料照片
