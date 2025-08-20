快訊

鬼滅之刃《無限年齡城》社區據點活動 長輩也能帥氣開戰

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
團隊依照長輩的個性，讓他們自行挑選角色，過程中逐漸建立起角色歸屬感。業者／提供
近期《鬼滅之刃》再度掀起熱潮，票房與話題持續發燒，成為年輕世代的共同話題。沒想到在台中，長輩們也化身「鬼殺隊」，熱血演出《無限年齡城》KUSO影片，影片一上架隨即引發廣大迴響。

本次影片由網路團體吼薦隊@roarroar_jbl發想企劃，並與全成社會福利基金會社區據點攜手完成。吼薦隊由三位社工師吳晨誌、馮良瑜、林鼎翔組成，長期深耕社福與長照領域，曾為多個團體及企業規劃創新企劃，也特別為台中市社區據點打造專屬主題曲。

此次更跨界結合熱門動漫題材，帶領長輩大膽突破自我，完美演繹人氣角色與經典場景，展現無限潛能與生命活力。

影片短短上架，已在各大社群平台突破300萬觸及。許多網友熱烈留言：「原來社區據點活動可以這麼有創意！」「這麼活潑的長輩，讓我對老年生活充滿期待！」

這次的創意企劃，不只是單純的「演戲」，更是一段療癒的體驗。美華阿嬤笑著說：「透過反派角色的扮演，還有互相吵架的情節，心情上似乎也得到了抒發。」錦樞阿公也回應道：「那我可以當正義的一方！」

在選角時，團隊依照長輩的個性，讓他們自行挑選角色，過程中逐漸建立起角色歸屬感。由於劇情取材自流行動漫，多數長輩一開始並不清楚自己在模仿什麼，但隨著實際演練，竟發現「越演越好玩」，不僅激發出許多日常生活中難得展現的表情與動作，也讓他們感受到表演帶來的快樂與自信。

全成基金會郭姿秀主任指出，台灣正邁入超高齡社會，社會上對於長輩仍存在不少既定印象。此次跨界合作希望透過流行文化與數位科技，翻轉大眾對長輩的看法，並帶領長輩跨世代交流，展現自信與多元生活。

主導本片《無限年齡城》KUSO影片的社工師林鼎翔表示：「過往跨世代交流多由年輕人發起，但這次由長輩率先行動，讓大家重新看見長輩的風采。更重要的是，長輩也從這樣的熱烈回響中，重新建構新的價值，不再覺得『我老了就沒有用了』，而是意識到自己依然能發光發熱。」

目前，全成基金會除提供社區關懷據點服務，也積極推動日間照顧、居家照顧及戲劇治療延緩失能方案。

為了擴大成效，下一個試辦據點預定選在「春社日間照顧中心」，並計畫將此創新模式延伸至長照3.0服務對象。 期望讓更多長輩參與其中，展現活力與自信，也讓社會看見長輩的無限可能，鼓勵他們與時俱進、從快樂中持續學習。

長輩們化身「鬼殺隊」熱血演出《無限年齡城》KUSO影片，引發廣大迴響。業者／提供
