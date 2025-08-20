彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

彰化縣員林市公所利用台鐵回饋空間，在員林站鐵路高架橋下P129至P131之間的橋墩空間興建和平社區活動中心，今落成啟用，不但作為社區活動場地，也是員林市第16個社區發展協會的社區關懷據點，同時社區多元教學和長照的好所在。

代理市長賴致富說，已故市長游振雄致力推動「一里一社區活動中心」的市政目標，市公所自籌1900萬元在台鐵員林站的鐵路高架橋下空間，建造和平社區活動中心，縣政府補助92萬5000元購置內部設施費用，讓全市34個社區發展協會之中，又有一個社區擁有全新的家，可望凝聚社區力量打造更友善、溫暖的居住環境。

縣長王惠美參加啟用典禮時表示，和平社區活動中心落成證明事在人為，希望啟用後能善用這幢建物的功能和設施，為長者提供良好照顧據點。

和平社區活動中心分成A、B兩棟的地上一層樓建築，總樓地板面積約60.7坪，設計上考量長者行動為無障礙動線，可提供健康促進、老人供餐、關懷訪視等福利服務。員林市公所正積極興建黎明、民生、東和聯合社區活動中心工程，也規畫興建或改善南興、惠來、源潭、仁美、南東等社區活動中心，實現「幸福員林、智慧城市」新願景。