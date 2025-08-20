彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所利用台鐵鐵路高架橋下的空間建造平和社區活動中心，今啟用。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市公所利用台鐵回饋空間，在員林站鐵路高架橋下P129至P131之間的橋墩空間興建和平社區活動中心，今落成啟用，不但作為社區活動場地，也是員林市第16個社區發展協會的社區關懷據點，同時社區多元教學和長照的好所在。

代理市長賴致富說，已故市長游振雄致力推動「一里一社區活動中心」的市政目標，市公所自籌1900萬元在台鐵員林站的鐵路高架橋下空間，建造和平社區活動中心，縣政府補助92萬5000元購置內部設施費用，讓全市34個社區發展協會之中，又有一個社區擁有全新的家，可望凝聚社區力量打造更友善、溫暖的居住環境。

縣長王惠美參加啟用典禮時表示，和平社區活動中心落成證明事在人為，希望啟用後能善用這幢建物的功能和設施，為長者提供良好照顧據點。

和平社區活動中心分成A、B兩棟的地上一層樓建築，總樓地板面積約60.7坪，設計上考量長者行動為無障礙動線，可提供健康促進、老人供餐、關懷訪視等福利服務。員林市公所正積極興建黎明、民生、東和聯合社區活動中心工程，也規畫興建或改善南興、惠來、源潭、仁美、南東等社區活動中心，實現「幸福員林、智慧城市」新願景。

員林 台鐵 高架橋

