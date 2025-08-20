高鐵、北捷、渡輪、鐵馬都搭到 南彰化40名家扶兒歡樂一日遊

40名南彰化家扶兒今走進高鐵彰化站，驚訝「好大、好漂亮」，搭乘免費高鐵北上轉捷運去淡水，坐渡輪到八里騎腳踏車，第一次度過「雙鐵加渡輪」歡樂一日遊。

高鐵公司贊助彰化家扶兒「彰化—台北」免費車票，二林鎮、竹塘鄉、芳苑鄉、埤頭鄉、大城鄉的40名受扶助孩兒少，絕大多數第一次搭高鐵，今一早到高鐵彰化站候車。高鐵彰化站長李元弼表示，台灣高鐵公司秉持「追求卓越、永續共好」企業精神，長期關懷在地弱勢團體，期待高鐵不僅是交通工具，更希望能成為傳遞愛與希望的橋樑。

家扶基金會董事林條金夫婦、彰化家扶扶幼主委辜福榮夫婦、一副主委李世湧夫婦和彰化家扶中心主任王震光，陪伴40名兒少一日遊。家扶兒滿懷興奮走進高鐵彰化站，直呼大廳「好大、好漂亮」，上車後低聲告訴社工「高鐵好快」、「我們好像在飛」。

彰化家扶一行50人走出高鐵台北站，轉搭台北捷運淡水線到淡水，在漁人碼頭搭乘渡輪橫越淡水河到八里，每4人一組騎敞篷腳踏車遊八里，一路上嘰嘰喳喳，開心極了。

埤頭鄉受扶助兒「小慈（化名）和妹妹同行，她說，年幼時曾和媽媽搭高鐵到台北批貨回彰化，搭乘記憶淡去，今天暫時放下學業壓力重搭高鐵，自在享受旅途中的風景。芳苑鄉「阿盛（化名）三兄妹第一次搭高鐵，且3人同行，非常快樂，感謝高鐵公司和贊助這次旅程的善心團體及人士。