台中最強海線辦桌菜色曝光 陳鴻等3大名廚「辦桌嘉年華」上菜

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市觀旅局今邀陳鴻（右三）、駱進漢（右一）、吳武憲（左二）等3大名廚，揭曉「辦桌嘉年華」菜色。記者趙容萱／攝影
「2025台中國際糕豐會」首度移師大安港媽祖文化園區，觀旅局今邀請亞洲美食天王陳鴻、創意料理名廚駱進漢、世界盃麵包大賽冠軍教練吳武憲，聯合辦桌資歷逾50年的大安區農會飛天餐廳團隊，揭曉9月13日「辦桌嘉年華」千人宴11道精選菜色。

觀旅局長陳美秀說，台中海線農漁特產相當豐富，包括蔥、肉品、米、芋頭及各式海產等，其中大安區的辦桌文化反映早期農業社會的飲食文化和人情味，今年糕豐會主題為「添丁」、「添妝」、「添運」、「添福」，並規畫「辦桌嘉年華」。

大安區農會總幹事蔡建宗說，辦桌嘉年華從冷盤到甜湯共11道佳餚，全數選用大安在地且當令的優質食材，包括飛天豬、大安蔥、芋頭等，並全面落實產銷履歷，安全有保障。

陳鴻發揮巧思，以香菇、蝦米和蒜頭爆香，加入飛天豬絞肉爆炒，再加入大安芋頭，端出「新馬芋頭算盤子」，象徵添運發財；駱進漢則以「飛天豬綜合沙拉排」，大安「飛天豬」炸的金黃香酥，妙搭配清爽的西式沙拉，好吃祕密武器是大安粉蔥，口感甜度媲美三星蔥；吳武憲推出「飛天豬潛艇堡」，用大安米穀粉製成麵包搭配滷豬五花，展現台式與漢堡文化的創意結合。

觀旅局說，辦桌嘉年華將於9月13日登場，每桌6000元，除享用11道精選料理，還有沈文程、秀蘭瑪雅等藝人及舞蹈、特技團體演出，凡預約訂桌還可獲贈大安「金磚米」伴手禮。觀旅局也規畫導覽、美食市集、藝術展覽等系列活動，邀請民眾一起品味大安風土。活動詳情可至官網查詢。

亞洲美食天王陳鴻發揮巧思，今端出結合大安芋頭、飛天豬的大菜「新馬芋頭算盤子」。記者趙容萱／攝影
