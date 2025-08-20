歷經多次陳抗 彰化田中三民農地重劃區一因素終於今動工

歷經多次陳抗，彰化縣田中鎮三民農地重劃區農水路工程今動土，預計面積140公頃農地施工600天，將完成每一農地都鄰路、有水路，直接引進八堡二圳水源灌溉，提升農地價值與農產品品質。

田中鎮三民農地重劃區土地所有權人約600多人，從提出農地重劃就爭議不斷，各方勢力介入，到台北、在彰化的接連陳抗，縣政府「以時間換取和解」，2021成立協進委員會，跑完農水路工程先期規劃、出流管制計畫書審查、內政部核定計畫書的流程，獲中央補助2億943萬元（75%），地主負擔6981萬元（25%），今由農水署副署長陳衍源、縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬等人共同主持動土典禮。

王惠美說，她擔任鹿港鎮長時，曾做過3期農地重劃，完工後農地更好使用，因此她就任縣長後盤點縣內土地，鼓勵田中、二林做農地重劃，此外，她也注意到辦理農地重劃專業人員陸續退休，只剩一位，必須跟時間賽跑，所以她請專業人員一面辦理田中、二林的農地重劃，一面培養接班人。

陳衍源表示，田中三民農地重劃計畫2020年9月由縣府團隊提出初步規畫，歷經多次會議、協商與會勘，有內政部土地重劃工程處及地政司的協助，縣府終於在今年7月順利發包，未來完工原本崎嶇不平的農路與田區將變得平整、清楚，達到「臨水臨路」目標，八堡二圳灌溉水流入重劃區將提升協農產品的品質與產量。

地政處資料顯示，三民農地重劃區範圍東至既有農路，西至拓農路，南至中圳、大新排水分線，北至斗中路二段，全區共施作農路38條、給水路44條、排水路56條，構造物合計594座，重劃工程除改善農路系統與灌排設施，也將同步辦理土地權利調查、現況測量、地上物查估補償等作業，以利後續土地分配，儘早交給農民耕作。