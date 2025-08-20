彰化高鐵站周邊建造3公園 縣府盼營造優質環境帶來人流

彰化縣田中鎮熊趣米共融公園及親子公園今落成，加上先前社頭鄉花木公園5月啟用，為高鐵彰化特定區打造的「田中水與綠的交響環境營造工程」宣告完成；縣長王惠美說，將繼續以鄉鎮特色建造共融公園，推出集點獎勵卡鼓勵民眾全縣共融公園玩透透。

縣政府在彰化市、員林市、八卦山、溪湖鎮、伸港鄉、田尾鄉、埔鹽鄉等鄉鎮市，先後擷取當地特色元素建造共融公園，田中鎮熊趣米共融公園及親子公園也完工，今起開放使用。「熊」是突顯公園的娛樂性，「米」呼應田中盛產稻米，「熊趣米」就是最有趣，強調在地親切感與文化特色。

縣長王惠美說，高鐵彰化站的旅運量雖不高，但彰化高鐵特定發展潛力大，縣政府先一步營造友善環境吸引人潮，因此向內政部國土署爭取競爭型補助6千萬元，縣款3500萬元，總計9500萬元，推動兼具生態與休憩的環境營造工程計畫，除了共融公園，旁邊設計一座滯洪池，池邊500公尺環狀步道可供散步休憩。

熊趣米對面設置一座適合幼兒的親子公園，經由高鐵橋下新建棧道相互連結，再旁邊是托嬰中心，預計明年8月完工，連同熊趣米、親子公園，提供完整的共融與親子休憩與托育服務，王惠美希望良好環境規畫及設施能帶進人流讓高鐵特定區更熱鬧，未來有更多民眾願意搬來住宅區定居。

今年底前，二林鎮、埤頭鄉的共融公園將完工，屆時縣內共融公園超過10處，縣長王惠美今交代城觀處長王瑩琦，規畫全縣共融公園類似旅遊集點卡鼓勵縣民跨鄉鎮市體驗共融公園，順便縣內家庭小旅行。

城觀處表示，竹塘、溪州、福興三鄉共融公園設計中，芳苑、大城兩鄉的啟案，找建築師規畫，彰化會有越來越多老少咸宜的共融公園。