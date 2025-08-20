台中市智慧停車無紙化服務啟用 採影像辨識系統

快訊

中央社／ 台中20日電

台中市政府今天宣布智慧停車無紙化啟用，全市停車收費正式邁入免紙單時代，透過先進影像辨識系統與行動支付整合，市民停車將免去拿取紙本停車單的步驟，減少紙張浪費。

台中市交通局今天在市府舉辦啟動儀式，宣布全市停車收費正式邁入免紙單時代，並啟用「智慧停車無紙化」服務。

交通局說明，台中市智慧停車無紙化服務以先進的影像辨識（AVI）為核心，外觀設計融入城市景觀，維持市容美感。車輛停放後，系統自動記錄進出時間，可迅速開立或終止停車單並回傳停車時間、繳費金額等資訊，並整合電子支付，使民眾能即時繳費。

交通局長葉昭甫表示，市府推動的「區區智慧停車計畫」自113年至119年，目標建置2萬7000格智慧化車格，並將資料介接至「台中交通網APP」，提供民眾24小時不間斷的即時停車格資訊與繳費服務。

葉昭甫說，這次智慧停車無紙化啟用後，市府已攜手10家行動支付廠商，包括iPASS MONEY（iPASS一卡通）、街口支付、車麻吉、Pi 拍錢包、停車大聲公、歐付寶、全支付、悠遊付、icash Pay及橘子支付，全面支援一次綁定、自動代扣繳功能。

為鼓勵市民加入智慧停車無紙化行列，交通局同步公布專屬綁定優惠活動，自啟用日起6個月內，於智慧停車無紙化路段完成行動支付APP綁定並成功自動代扣繳，可享最高6折停車費優惠；綁定金融機構、電信業者或遠通電收自動代扣繳者，亦可享8折優惠，實質回饋市民支持政策推動。

台中市 一卡通

