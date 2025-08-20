台中公嬤版「鬼滅之刃」 無限年齡城超搞笑

日本動畫片「鬼滅之刃」在台熱映，台中市社區據點的阿公、阿嬤也化身「鬼殺隊」，熱血演出「無限年齡城」KUSO影片，17日上架至今已有300萬觸及，網友大讚有創意。

這部影片是由3名社工師吳晨誌、馮良瑜及林鼎翔組成的「吼薦隊」發想企劃，攜手台中市全成社會福利基金會社區據點完成，3人長期深耕社福與長照領域，曾為多個團體及企業規劃創新企劃，也特別為台中市社區據點打造專屬主題曲。

影片從17日上架後暴紅，至今已在各大社群平台突破300萬觸及，有網友留言「原來社區據點活動可以這麼有創意！」、「這麼活潑的長輩，讓我對老年生活充滿期待！」

還有網友留言「怎麼說服長輩願意拍攝？」、「也太會演了吧！」、「我老了也要參加這種據點！」、「從頭笑到尾正常嗎？」、「這企劃太有才了！」、「哪裡報名？我老了要去！」

全成基金會主任郭姿秀今天表示，台灣正邁入超高齡社會，社會上對於長輩仍存在不少既定印象；這次跨界合作，希望透過流行文化與數位科技，翻轉大眾對長輩的看法，並帶領長輩跨世代交流，展現自信與多元生活。

選角時，團隊依照長輩個性，讓他們自行挑選角色，過程中也逐漸建立角色歸屬感。由於劇情取材自流行動漫，多數長輩一開始不清楚自己在模仿什麼，但隨著實際演練，發現「越演越好玩」，不僅激發出日常生活中難得展現的表情與動作，也讓他們感受到表演帶來的快樂與自信。