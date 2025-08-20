跑步絕緣體變台灣女馬百傑 蔡雅安終點遇更棒自己

名列台灣女子馬拉松百傑的蔡雅安，受限身體關係曾是跑步絕緣者，勇敢挑戰，從國內馬拉松跑到國際馬拉松；她鼓勵在人生道路遇到關卡者勇敢跨出第一步，將會在終點遇見更棒的自己。

蔡雅安目前在台中捷運公司上班，每天凌晨4時30分，許多人還在夢鄉時，她已經綁好鞋帶，踏上每天晨跑旅程。台中捷運公司今天發布新聞稿，分享蔡雅安的故事。

蔡雅安從小被醫生診斷為扁平足，又有脊椎側彎問題，跑步對她來說是很沉重負擔；在大學三年級青春年華時，蔡雅安無故嚴重暴瘦，後來更衍生為暴肥、憂鬱與睡眠失常問題，體重一度飆破7字頭，為了減重，她開始跑步。

她要求自己從2公里開始練起，起初身體感到極度不適，強迫自己習慣後，慢慢每天增加一點距離；2年後，她挑戰人生第一場馬拉松2017年萬金石馬拉松，以國內選手第5名佳績完賽，隔年再次挑戰初馬之地，奪下全國冠軍殊榮，接續幾年在各大賽事嶄露鋒芒，成為台灣女子馬拉松百傑。

在挑戰國內各地賽事後，蔡雅安將夢想放大到國際，踏上東京馬拉松、柏林馬拉松及波士頓馬拉松的起點，體驗不同國家風俗民情，還自製大同電鍋造型帽，將台灣精品的驕傲帶到柏林，用馬拉松方式展示給全世界。

蔡雅安說，跑步讓她超越身體限制、突破心魔，進而翻轉生命篇章，人生道路顛簸難行，每個人都有必須克服的生命課題，要用更健康、快樂心態面對挑戰，「當你鼓起勇氣跑出第一步時，會覺得生命充滿著希望，在終點遇見更棒的自己」。

蔡雅安表示，跑步也是她對工作熱情的延伸，在中捷財會處培養了專注、耐心與紀律，每天早起運動就像準時發車的捷運列車，堅定、平穩朝目的地前進，以無比信心迎向美好。