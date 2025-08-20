快訊

沙鹿區公托員額長期供不應求 顏莉敏促活化晉江幼兒園轉型公托

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市副議長顏莉敏上午現勘晉江幼兒園，要求市府應以「晉江幼兒園轉型公托」為目標，務必於9月底提出相關配套方案。圖／顏莉敏提供
台中市副議長顏莉敏上午現勘晉江幼兒園，要求市府應以「晉江幼兒園轉型公托」為目標，務必於9月底提出相關配套方案。圖／顏莉敏提供

台中市沙鹿區人口快速成長突破10萬大關，然而公托量能不到3成，明顯嚴重不足；然而沙鹿晉江幼兒園自8月起校舍已閒置，台中市副議長顏莉敏今邀集社會局、教育局、沙鹿區公所現場會勘，當場要求市府應明確以「晉江幼兒園轉型公托」為目標，務必於9月底提出相關配套與時程，回應沙鹿地方對公托政策的期待。

顏莉敏表示，沙鹿區公托長期供不應求，今年度僅能收托25名幼兒，而備取卻高達約170位，並強調「候補170位！」不是冷冰冰的數字，而是年輕家庭承受的真實壓力，顯見沙鹿的公共托育的需求迫不及待，市府必須正面回應，就是把地方急需的公共托育服務導入，讓沙鹿的公托能以最快速度增加收托名額，特別是閒置的公共空間不能空轉，必須最有效的活化。

中市社會局表示，晉江幼兒園一樓約110平方公尺、二樓則約127平方公尺，目前依規若超過200平方公尺建物臨路需有8公尺寬，初步評估若使用一個樓層大約可增加收托約12名孩童，但詳細的情形仍需待建築師現場場勘後方能更臻完善，將依副議長要求於9月底前提出晉江幼兒園轉型公托的相關評估計劃。

顏莉敏說，沙鹿公托嚴重供需失衡，必須要加速回應地方期待，而晉江園址條件成熟且轉型公托環境單純，正可活化作為公共托育據點，因此推動晉江園址轉型公托，不只是空間活化，更是支持青年成家、回應少子化的關鍵投資，市府應盡速召集跨局處工作小組，提出可行方案、時間表與分工機制，盡早開出更多公托名額，實質緩解備取壓力。

台中市副議長顏莉敏上午現勘晉江幼兒園，要求市府應以「晉江幼兒園轉型公托」為目標，務必於9月底提出相關配套方案。圖／顏莉敏提供
台中市副議長顏莉敏上午現勘晉江幼兒園，要求市府應以「晉江幼兒園轉型公托」為目標，務必於9月底提出相關配套方案。圖／顏莉敏提供

