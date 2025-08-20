沙鹿區公托員額長期供不應求 顏莉敏促活化晉江幼兒園轉型公托

台中市沙鹿區人口快速成長突破10萬大關，然而公托量能不到3成，明顯嚴重不足；然而沙鹿晉江幼兒園自8月起校舍已閒置，台中市副議長顏莉敏今邀集社會局、教育局、沙鹿區公所現場會勘，當場要求市府應明確以「晉江幼兒園轉型公托」為目標，務必於9月底提出相關配套與時程，回應沙鹿地方對公托政策的期待。

顏莉敏表示，沙鹿區公托長期供不應求，今年度僅能收托25名幼兒，而備取卻高達約170位，並強調「候補170位！」不是冷冰冰的數字，而是年輕家庭承受的真實壓力，顯見沙鹿的公共托育的需求迫不及待，市府必須正面回應，就是把地方急需的公共托育服務導入，讓沙鹿的公托能以最快速度增加收托名額，特別是閒置的公共空間不能空轉，必須最有效的活化。

中市社會局表示，晉江幼兒園一樓約110平方公尺、二樓則約127平方公尺，目前依規若超過200平方公尺建物臨路需有8公尺寬，初步評估若使用一個樓層大約可增加收托約12名孩童，但詳細的情形仍需待建築師現場場勘後方能更臻完善，將依副議長要求於9月底前提出晉江幼兒園轉型公托的相關評估計劃。