聽新聞
0:00 / 0:00
影／南投清潔隊員屢遭「暗算」 鮮血直流慘況曝…公所心疼出招
資源回收是門苦差事，清潔隊員還常被廢玻璃、燈管（泡）及小型家電等廢棄物「暗算」，南投埔里近期就有人員遭傷，當場鮮血直流，公所出招宣布將每周一訂為「回收安全日」，呼籲民眾9月起上述3類回收物盡量統一於周一交付清運。
埔里鎮公所指出，清潔隊承擔垃圾清運與資源回收重責，隊員冒風雨豔陽出勤是日常，作業環境更是暗藏危機，有時廢棄物混雜玻璃、燈管等易碎物品，就算戴手套仍會被「暗算」，最近就有人員遭割、刺傷，當場鮮血直流，最後就醫縫合。
為提升清潔隊員值勤安全，公所今宣布，當地自9月1日起訂每周一為「回收安全日」，呼籲民眾廢玻璃容器、廢日光燈管與燈泡、廢棄小型家電等3大類回收物，盡量統一於每周一交付清運；唯民眾若有丟棄需求，其他資收日也仍會收取。
埔里鎮長廖志城說，每周一的「回收安全日」不僅是分類日，更是保護日，保護小鎮環境，也保護每天為我們付出的清潔隊員，民眾只要多花些心思，在分類與包裝上更謹慎，並依規定日交付相關回收物，將能大幅降低清潔隊員受傷的風險。
縣議員陳宜君則表示，官民合作在固定日期交付及收取特定回收物是好的開始，隊員在清運過程能更加留意，回到清潔隊後也能減少再分類時間，因此建議若周一「回收安全日」實施成效良好，未來可逐步增加為2天收取特定的資源回收品。
清潔隊提醒，廢燈管（泡）應妥善放回原有保護紙套再丟棄，廢玻璃容器務必清空內容物清空，洗淨後用可辨識透明袋子或紙箱集中放置，再單獨交付隊員，若未使用可辨識的袋子或紙箱或沒單獨存放，依廢棄物清理法最高可開罰6000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言