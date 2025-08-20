中市府科長遭爆濫用公務車 消防局啟動內部調查

台中消防局一名科長遭爆料濫用公務車，除長期將公務車當私家車，曾酒後要求下屬用公務車載送回家。消防局初步了解，都是用於公務，由同事順道載送回家，已啟動內部調查程序。

網路有社群爆料，台中市消防局一名科長長期將公務車當私家車使用，酒後要求下屬以公務車載送回家。

台中市消防局副局長楊元吉今天接受媒體聯訪表示，目前接獲9個影像，初步調查公務車都是用於公務，除督勤外另有參加義消的晚會，席間有飲酒狀況，並沒有開車，而是由其他同行人員載送回家。

楊元吉說，公務車有依照規定申請並執行公務，因該名科長家住海線，同行的科員順道載送回家。目前已經啟動內部調查，若有違規情況，將依規定辦理。

