再寫古墓傳奇！彰化市「七壙」遊客中心今動土 預定明年10月完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市「七壙古墓」（左）位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，將提供為遊憩休閒好去處。記者劉明岩／攝影
彰化市「七壙古墓」（左）位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，將提供為遊憩休閒好去處。記者劉明岩／攝影

彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會的「七壙」古墓，相傳有200年歷史，除驚悚靈異故事外，昔日更是大樂迷瘋「逼明牌」勝地 ，由於位置優越，彰化市公所斥資5千多萬元規畫興建「七壙遊客中心」，歷經7次流標後，今天動土，預定明年10月完工，將是休閒遊憩好去處，再寫「七壙古墓」傳奇。

「七壙古墓」隨著大家樂沒落而沈寂，平時仍有民眾前往泡茶聊天，周邊又有熱門的三清宮步道、桃源里森林步道、龍鳳谷步道、一線天、賞鷹平台等生態景點加上土雞城、素食餐廳林立，還自行車驛站，「七壙」逐漸成為旅遊景點，市公所因此規畫興建「七壙遊客中心」，讓「七壙」不再森冷恐怖，逐漸成為旅遊景點。

「七壙遊客中心」的用地原屬農業部林業及自然保育署，撥用給彰化市公所，早在前市長葉滿盈時，就計畫興建遊客中心，但從規畫、土地撥用及經費等籌措，卻是歷經29年、5任市長，更因原料及人力上漲，歷經7次流標，才以5238萬元發包出去。,

市長林世賢、市代會主席陳文賓、各級民代、多位里長等人共同主持動土儀式，林世賢表示，「七壙遊客中心」將興建三層樓建築，一樓規劃旅客服務中心，也外包提供超商等商業空間，二樓及三樓則是社區活動中心及遊客服務設施，配合環形步道可遠眺八卦山及彰化市風景，未來也會納入「七壙古墓傳奇」，吸引更多旅客造訪。

「七壙」古墓有令人悚然的靈異故事，彰化文史工作者蔣敏全說，早年彰化到芬園間都是沿著挑夫小徑通行，沿途卻是盜賊橫行，許多挑夫被攔路打劫身亡，屍骨遍野，地方因此立下「阿彌陀佛」碑，每年都會請野台戲酬謝鬼神，但有忌諱不得唸出「阿彌陀佛」，否則孤魂野鬼就會都被喚出來現身，無法應付。

相傳道光三年（1823年），地方從鹿港請來有7名戲班的布袋戲，到「阿彌陀佛崁」表演，卻有扮演老僧的戲班突然口念「阿彌陀佛」，造成無法止住，一直演不完，7人恐懼萬分，不顧收拾拔足狂奔，翻山越嶺約1公里，在草慈埔力竭而亡。地方將7人收屍合葬在同一墓塜，就是七壙（墓穴）的由來。

彰化市「七壙古墓」位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，將提供為遊憩休閒好去處。圖／工務處提供
彰化市「七壙古墓」位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，將提供為遊憩休閒好去處。圖／工務處提供
彰化市「七壙古墓」（左）位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，今天上午舉行動土儀式，預定明年十月完工。記者劉明岩／攝影
彰化市「七壙古墓」（左）位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，今天上午舉行動土儀式，預定明年十月完工。記者劉明岩／攝影
彰化市「七壙古墓」（左）位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，將提供為遊憩休閒好去處。規畫圖／市公所提供
彰化市「七壙古墓」（左）位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，將提供為遊憩休閒好去處。規畫圖／市公所提供
彰化市「七壙古墓」（左）位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，市長林世賢說，完工後，將是民眾休閒遊憩的好去處。記者劉明岩／攝影
彰化市「七壙古墓」（左）位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，市公所在對面興建「七壙遊客中心」，市長林世賢說,完工後，將是民眾休閒遊憩的好去處。記者劉明岩／攝影

