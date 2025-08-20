台中兩個月大停水後提前復水 立委親赴會勘後表達感謝

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委何欣純前往鯉魚潭水庫，關心停水的搶修工程。何欣純國會辦公室／提供
台水苗栗三義景山溪導水管破管，台中實施大規模停水，原本預計停水28-36小時，立委何欣純19日緊急前往鯉魚潭水庫關心搶修工程。經由台水第一線搶修伙伴日夜趕工，終於在20日凌晨提前完成，提早恢復供水、降低民生影響。

何欣純表示，台灣自來水公司第四區管理處，在上周16日監控發現鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，因此啟動緊急搶修作業。

何欣純說，19日10時起到至20日，有長達28到36小時不等的停水，停水戶數又高達近30萬戶，影響區域包含北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9個行政區，時間久、範圍大，嚴重影響一般民眾日常生活不便，必須要盡早修復，並強化臨時供水站地點、與水車的供水頻率與能量。

何欣純提到，今年7月台中市已發生三次大範圍臨時停水，尤其這次停水的區域短短兩個月內連續停水兩次，自來水是民眾每日最不可或缺的資源，不只日常民生使用，對於小店家、小商家做生意，更是仰賴穩定用水，這樣突發性的停水對民眾民生影響真的很嚴重。

經台水搶修作業經日夜趕工，該區域已提早在今天凌晨完工並逐步恢復供水。

何欣純表示，感謝台水第一線搶修人員的辛勞，她也要求台水公司強化自來水管線巡檢、及監控機制，提醒自來水公司務必要針對鯉魚潭水庫短期連續停水找出原因，強化管線抗漏，減少突發性漏水的可能性，讓民眾可以安心用水。

停水 台水 漏水

