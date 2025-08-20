促進中高齡人力資源運用 中市府打造銀髮就業專櫃

為促進中高齡人力資源運用，提供55歲以上民眾就業支持，台中市勞工局今天公布，8月起在豐原、沙鹿及台中就業服務站內設置銀髮就業專櫃，由專人提供客製化就業服務。

因應人口結構老化所衍生的勞動力短缺問題，台中市政府勞工局發布新聞稿說明，市府相當重視中高齡人力資源運用，除設立2處銀髮人才服務據點提供55歲以上或依法退休欲再就業的民眾專屬就業服務外，8月起在豐原、沙鹿及台中就業服務站內設置銀髮就業專櫃。

勞工局表示，銀髮就業專櫃除就業機會資訊字體放大並備有放大鏡、舒適座椅及起身扶手等就業輔具，以及由專人提供客製化就業服務，期待帶給中高齡求職民眾更舒適、便捷的求職體驗，並與2處銀髮人才服務據點串聯建構就業服務網絡，提供全方位在地就業支持。

勞工局長林淑媛表示，截至今年7月，台中市老年人口數約48萬7302人（占全市人口17%），已邁入「高齡社會」；勞工局除在台中市東區及豐原區成立銀髮人才服務據點，今年預計將再成立海線銀髮人才服務據點。

林淑媛指出，銀髮據點除提供一案到底客製化就業服務，亦辦理就業促進活動及每月定期定點徵才活動，並針對中高齡求職者需求開發友善多元職缺，協助再創職涯第二春。