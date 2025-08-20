影／台中市第15屆全市運動大會 選手從91歲到7歲都有

台中市第15屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場開幕，市長盧秀燕擔任主席，她和立法院副院長江啟臣一起大聲唱國歌目迎升旗；盧秀燕說，今年賽場上最年長選手高齡91歲，最年輕7歲，已是全齡運動會。

今天活動邀請中信兄弟Passion Sisters的「波波」、「林可」及「衣宸」登場，與盧秀燕一起為現場市民運動選手熱情應援。

盧秀燕表示，本賽事自民國99年縣市合併後開辦，競賽種類橫跨競技及全民運動等28種項目，包含田徑、游泳、籃球、桌球、保齡球等熱門運動，有多項高齡者經常性參與的運動，如槌球、太極拳、法式滾球、木球、元極舞、土風舞等項目，參賽隊伍由本市29個行政區進行籌組，並共同角逐個人及團體獎項。今年參與人數逾8,300人，相較去年參與人數成長約4%，女性選手參與人數也有微幅成長。

這屆台中市運動大會展現「全齡運動」精神，賽場上最年長的選手高齡91歲，在槌球比賽中揮灑自如，年僅7歲的小朋友也在運動舞蹈項目中大方登場；合氣道項目中，更出現85歲長者與10歲學童同場切磋的動人畫面，長幼共學、彼此交流。