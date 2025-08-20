台中海洋館明開幕 7線齊發搭公車看企鵝

台中海洋館將於8月21日開幕營運，適逢暑假期間，交通局規劃7條公車路線行駛，將有5條直達路線，鄰近梧棲觀光漁港有2條路線，平日提供178班次、假日增至192班次服務，民眾參訪海洋館後，還能順遊梧棲老街、三井outlet、高美濕地、大甲市區等景點。

配合台中海洋生態館開幕，交通局今年5月已啟動交通規劃，第一波公車動線，由309、679、688路上線，行駛路線串聯周邊觀光景點，進入位台中海洋館。為加強台鐵清水車站與台中港新市鎮連結，178、179路由目前高美濕地遊客中心延伸到台中海洋館，連結高美濕地、清水市區與清水車站；同時309及688路等2路線進駐台中港新市鎮，讓在地居民可就近前往。

交通局長葉昭甫說，開幕日起，共有178、179、309、679(含副)及688(含副)共5條路線平日72班次、假日102班次，直達「台中海洋館」站；鄰近梧棲觀光漁港與台中海洋館步行僅300公尺，有123、307路接送到站，平日提供106班次、假日提供90班次，共7條路線。

葉昭甫表示，民眾搭乘這7條公車路線，參觀台中海洋館後，搭公車到梧棲老街、三井outlet、大甲市區、高美濕地、清水鰲峰山、港區藝術中心等海線特色景點，運用完善大眾運輸路網，輕鬆展開海線之旅。

交通局指出，繼309、679及688路等公車率先進駐，8月21日起加碼178及179路公車延伸，同時調整309、688路動線，將台中海洋館、台鐵清水車站、台中港新市鎮形成完整觀光旅遊公車路線，台中市民搭公車到台中海洋館可享「雙十公車優惠」，10公里內免費，車程超過10公里，最多只要支付10元。