陽光行動回響／2場意外奪14命！建商揭斷崖式缺工：防護機制恐瀕崩潰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全聯倉儲工地去年底大火釀九死，中市府開罰並勒令停工。圖／聯合報系資料照片
全聯倉儲工地去年底大火釀九死，中市府開罰並勒令停工。圖／聯合報系資料照片

聯合報昨陽光行動報導「2場意外 揭工地失序危機」，大台中不動產開發公會前理事長王至亮認為，這突顯國內斷崖式缺工下，出現搶工的工地安全隱患，台灣營建工地安全防護機制恐因此瀕臨全面崩潰，這已是國安問題，盼政府採取行動解決。

去年底台中大肚區全聯倉儲大火，造成9死8傷。隔不到3個月，新光三越中港店氣爆奪5命，經調查發現，兩案共通點是工地發包紊亂、監管機制失能。

「缺工壓力下一個人當多個人用，協調機制就崩潰了。」有建商表示，營建工地層層轉包與分包很常見，理想狀況下，工序、安全防護都應在工務會議協調，但缺工、趕工壓力下，安全就被犧牲了。

行政院主計總處「人力資源調查」，受少子化及高等教育普等因素影響，2024年15歲至29歲青年就業者199.6萬人，較2014年十年間減少10.3萬人。

王至亮說，國內缺工，青年就業人力10年少10萬人，尤以營建業最為嚴重，工人嚴重老化，年輕人留不住，出現人力斷崖式缺工。這2場公安意外釀14死悲劇，除了缺乏監工、高風險的動火等防護沒有做到位，也突顯國內斷崖式缺工下，「二個人做三個人工作」，出現搶工，工地安全隱患。

王至亮分析，近年科技業蓋廠房搶工，公共工程流標成常態，住宅建案加價搶工不見得搶得到人，以致多工種同時作業成為常態，甚至「二個人做三個人工作」，工人一旦因疲勞或沒有按照工序完成，成工地安全隱患。

王至亮建議，政府應通盤考量解決營建缺工問題，由中央專案引進移工，並統一管理，優先開放給科技業蓋廠，另外，不同產業間，對於放無薪假的移工也建議放寬，投入營建業，才能大幅降低搶工造成工地意外。也讓勞工獲得合理工資和照顧，才是幫助建築業產業升級之良策。

大台中不動產開發公會前理事長王至亮。記者趙容萱／攝影
大台中不動產開發公會前理事長王至亮。記者趙容萱／攝影
台中全聯倉儲工地去年底大火釀九死，目前勞檢尚未完成，無法確定復工期程。圖／聯合報系資料照
台中全聯倉儲工地去年底大火釀九死，目前勞檢尚未完成，無法確定復工期程。圖／聯合報系資料照

