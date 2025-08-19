聽新聞
影／這個虎姑婆不太一樣哦 兒童歌仔戲23日彰化社頭登場
國立傳藝中心、彰化縣政府、財團法人台灣歌仔戲推廣基金會合辦「兒童歌仔戲親子劇場匯演」，8月23日晚間7點將在社頭鄉運動公園首演「李靜芳歌仔戲團」兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，顛覆大家對虎姑婆的刻板印象，帶來溫馨可愛的戲曲版新創虎姑婆，將讓人耳目一新。
國立傳藝中心推廣將傳統歌仔戲融入兒童劇元素，打造適合大人小孩親子共賞的兒童歌仔戲，此次由南投縣傑出演藝團隊「李靜芳歌仔戲團」帶來大型原創兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」。
團長李靜芳小小劇透說，編劇劉秀庭老師所寫的「虎姑婆‧護孤婆」要翻轉大家既定印象，原本令人害怕的虎姑婆竟隱居山林細心照料小虎孤兒們，還感化誤入歧途的「彪彪」，最終讓「彪彪」成為守護孩童的「護孤公」的溫馨故事。
李靜芳歌仔戲團由戲曲藝術家李靜芳於2010年創立，以「戲新曲．念舊調」為宗旨，連續十年入選南投縣傑出演藝團隊，並積極於校園、社區、文化場域推廣演出，讓傳統戲曲走入更多人的生活中。
這次兒童劇由亮眼新秀演員朱亮晞、陳書宴、蔡宇倫、陳韻竹等人主演，劇團也首次邀請台中金宇園布袋戲掌中劇團合作，跨劇種演出增添更多趣味性。
23日下午4時到7時還有藝術闖關活動，包含傳統戲服及妝容體驗、歌仔戲身段道具教學、創意姓名吊牌及淋搪剪貼DIY手作等互動關卡，還可以憑DM集章，集滿2章即可至服務台兌換好禮。
