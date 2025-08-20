彰化舊濁水溪岸路基淘空 危及綠色隧道

彰化縣「舊濁水溪木棉花道」逢花季吸引大批遊客，不過，縣議員李俊諭指出，連日豪雨造成部分路段樹木根基裸露，甚至路基被淘空，恐危及堤防與河道安全，多株數十年樹齡的苦楝樹連根倒伏，知名綠色隧道景觀正面臨威脅。

李俊諭與田尾鄉代表顏清松昨日會勘埤頭鄉、田尾鄉交界處舊濁水溪（東螺溪）木棉花道，發現經7、8月暴雨沖刷後，數百公尺的堤岸道路路基被淘空，大量木棉樹根系懸空，若再遇強降雨，恐遭沖刷倒伏，甚至堵塞河道引發氾濫。

顏清松憂心，木棉花道一整排近百株大樹受影響，一旦河岸潰堤，田尾鄉溪頂、正義、新厝等村莊都可能遭殃，不僅交通受阻，經年成形的綠色隧道也恐需重植。

舊濁水溪該段河岸3、4公里，除了木棉花，還栽有台灣欒樹、苦楝樹，景觀壯麗。縣府雖推動8.3公里長的東螺溪水綠廊道工程，但近期豪雨卻讓部分河岸基礎流失。

李俊諭指出，田尾另一處河段更驚見路基淘空後露出大量垃圾，旁邊兩株高大苦楝樹因此失去支撐、被大雨沖垮，疑為早期偷埋廢棄物所致，呼籲縣府盡速整治，避免災情擴大。

縣府水利資源處表示，舊濁水溪沿岸部分樹木倒伏恐影響排水，20日起將進場辦理移除作業，另土堤沖刷部分將以覆土及太空包回復以保護堤岸安全。

同樣面臨挑戰的，還有芬園鄉彰南路的「黃金大道」沿線數公里的黃花風鈴，每年3、4月黃金耀眼。但公路局南投工務段請專家評估，決定今年9月移除93棵，因根系支持不足、枝幹結構不良，且缺乏合適移植地點，存活率偏低。芬園鄉長林世明呼籲主管單位審慎處理，不應一次大量移除，應尋求安全與景觀平衡，保留地方珍貴的花季景觀。