聽新聞
0:00 / 0:00

台中寵物紀念業 須設環保火化設施

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中寵物犬貓數量超過27萬隻，讓飼主安心處理毛小孩身後事，成了一大課題。本報資料照片
台中寵物犬貓數量超過27萬隻，讓飼主安心處理毛小孩身後事，成了一大課題。本報資料照片

台中市去年犬貓數量突破27萬隻，身後事是大問題，目前15家合法寵物生命紀念業者，鮮少有合格火化設施。市政會議昨通過修正寵物生命紀念業管理自治條例，規定業者須設置合格的火化或其他屍體處理設施，並公開展示許可證。

台中市農業局提案修正「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，市政會議通過並送市議會審查。農業局長張敬昌說明，配合農業部2023年訂定的作業要點修正，改善寵物紀念業管理上的法規漏洞。

張敬昌表示，台中15家合格的寵物紀念業者，主要處理2種業務，第一種是軟體業務，包含臨終關懷、追思儀式與心理諮商等等，第二種是硬體業務，即寵物屍體處理，如火化、骨灰處理。軟體業務沒有問題，但硬體業務往往不合環保法規。

張敬昌指出，台中1年約有4000餘件寵物屍體火化，寵物紀念業者大多沒有合規的火化設備，如果不送往公家機構統一火化，多半使用非法的移動式火化設備自行火化，不僅易造成空汙，還有安全疑慮。動物保護防疫處近期加強稽查力度，今年上半年就取締9件違法焚燒寵物屍體，每件罰2萬元。

張敬昌表示，本次修法主要分為2部分，第一部分是強化行政管理，規定寵物屍體存放及處理設施面積至少要66平方公尺、約20坪，才足夠設置合格設備，火化設施須有空汙防制設備，且燃料儲存應與火化爐間隔等等；農業局會定期查核，業者不得拒絕。

第二部分則是為了保障民眾權益，業者必須保存消費交易紀錄3年，且應將許可證展示在公開營業場所，打廣告時也必須標示許可證字號；此外，業者不可以在晚上10時到隔天上午8時間從事寵物屍體火化或追思紀念活動。

張敬昌說，自治條例修正案若經議會審核通過，公布後1年實施，業者有1年的緩衝期更新設備；自治條例也訂有罰則，違者最高可處10萬元罰鍰，且得連續開罰，相信修法後市民可以更容易辨識、選擇合法的業者，安心送毛小孩最後一程。

延伸閱讀

毛小孩身後事 中市府規範業者須設合格火化設施

竹市廢汙水自治條例8月22日實施 全國首例針對廢汙水排放制定

竹市：廢污水自治條例經環境部核定 8/22生效

照顧毛小孩身後事…台中修正寵物生命紀念業自治條例　須設置火化設施

相關新聞

台中新光三越拚復業 全聯倉儲仍停工

台中市去年12月、今年2月接連發生重大工安事故，新光三越台中店氣爆後，內部已完成整修，昨出動怪手，拆除外牆施工圍籬中，力...

南投48拍短影音決賽 8隊挑戰48小時創作

南投縣府首辦「南投48拍－短影音限時創作賽」，熱血召集影音創作者展現南投產業特色，經全國海選徵件後，選出8支隊伍進入決賽...

緩解公車缺工 中市調整運價、加薪

公車司機缺工嚴重，台中市交通局昨宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，市府吸收差額，並要求客運業者配合調...

台中寵物紀念業 須設環保火化設施

台中市去年犬貓數量突破27萬隻，身後事是大問題，目前15家合法寵物生命紀念業者，鮮少有合格火化設施。市政會議昨通過修正寵...

彰化舊濁水溪岸路基淘空 危及綠色隧道

彰化縣「舊濁水溪木棉花道」逢花季吸引大批遊客，不過，縣議員李俊諭指出，連日豪雨造成部分路段樹木根基裸露，甚至路基被淘空，...

影／這個虎姑婆不太一樣哦 兒童歌仔戲23日彰化社頭登場

國立傳藝中心、彰化縣政府、財團法人台灣歌仔戲推廣基金會合辦「兒童歌仔戲親子劇場匯演」，8月23日晚間7點將在社頭鄉運動公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。