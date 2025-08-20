台中新光三越拚復業 全聯倉儲仍停工

台中市去年12月、今年2月接連發生重大工安事故，新光三越台中店氣爆後，內部已完成整修，昨出動怪手，拆除外牆施工圍籬中，力拚9月底通過審查恢復營業。全聯大肚倉儲工地去年大火後遭勒令停工，燒毀的外牆已做好防護，但內部仍處於停工狀態。

新光三越3月底完成懸掛物搶修工作，4月初完成建物安全評估，4月底提出完整的整體建物修復計畫，獲都發局同意備查。新光三越8月7日表示，經第三方公正單位審核，已完成外牆修復，並拆除鷹架，若後續修復工程順利，經市府審查同意後，預計9月底恢復營運。

都發局表示，新光三越原本規畫工期到11月，現已申請變更到9月完工，業者須依規定修復，包含外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等，若確認安全無虞後，業者須委託專業技師與第三方機構簽證，再送都發局審查，經第四方單位簽證後，才可恢復營運。

據了解，新光三越爭取9月底復業，主要是北屯漢神洲際購物中心即將開幕，專櫃品牌會被吸走，其次第4季度從10月開始起算，業者要爭取季度簽約期程，但市府尚未收到復業申請。

全聯倉儲工地大火釀9死8傷，據了解，該倉儲硬體完工，火災迄今已8個月，業者已可申請復工，但勞檢尚未結束，檢方也未解除封鎖，復工之日尚無具體時程。