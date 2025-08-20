聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越拚復業 全聯倉儲仍停工

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
新光三越台中店外牆施工鷹架已開始拆除，業者力拚9月底通過審查恢復營業。記者陳敬丰／攝影
新光三越台中店外牆施工鷹架已開始拆除，業者力拚9月底通過審查恢復營業。記者陳敬丰／攝影

台中市去年12月、今年2月接連發生重大工安事故，新光三越台中店氣爆後，內部已完成整修，昨出動怪手，拆除外牆施工圍籬中，力拚9月底通過審查恢復營業。全聯大肚倉儲工地去年大火後遭勒令停工，燒毀的外牆已做好防護，但內部仍處於停工狀態。

新光三越3月底完成懸掛物搶修工作，4月初完成建物安全評估，4月底提出完整的整體建物修復計畫，獲都發局同意備查。新光三越8月7日表示，經第三方公正單位審核，已完成外牆修復，並拆除鷹架，若後續修復工程順利，經市府審查同意後，預計9月底恢復營運。

都發局表示，新光三越原本規畫工期到11月，現已申請變更到9月完工，業者須依規定修復，包含外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等，若確認安全無虞後，業者須委託專業技師與第三方機構簽證，再送都發局審查，經第四方單位簽證後，才可恢復營運。

據了解，新光三越爭取9月底復業，主要是北屯漢神洲際購物中心即將開幕，專櫃品牌會被吸走，其次第4季度從10月開始起算，業者要爭取季度簽約期程，但市府尚未收到復業申請。

全聯倉儲工地大火釀9死8傷，據了解，該倉儲硬體完工，火災迄今已8個月，業者已可申請復工，但勞檢尚未結束，檢方也未解除封鎖，復工之日尚無具體時程。

延伸閱讀

兩起重大公安事故過後…新光三越拚9月復業 全聯倉儲復工尚無時程

大全聯推「寶可夢卡牌解謎遊戲」送限量硬幣！還有全新卡牌粉絲快收集

「全聯先生」邱彥翔回歸！颱風廣告重出江湖　沉潛2年復出暖身

店王台中新光三越9月底復業！爆紅醫師揭：背後「精心布局」

相關新聞

彰化、和美大停水！鳥嘴潭管線改接 9月初8.1萬戶最久停水39小時

為因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司擬自9月3日0時到9月4日下午3時針對彰化市及和美鎮部分地區...

台中2個月3度大停水 何欣純赴鯉魚潭：請水公司全力搶修

台水公司為搶修鯉魚潭給水廠三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，今天上午10時起至明天20日下午2時和晚間10時，停...

台中新光三越拚復業 全聯倉儲仍停工

台中市去年12月、今年2月接連發生重大工安事故，新光三越台中店氣爆後，內部已完成整修，昨出動怪手，拆除外牆施工圍籬中，力...

南投48拍短影音決賽 8隊挑戰48小時創作

南投縣府首辦「南投48拍－短影音限時創作賽」，熱血召集影音創作者展現南投產業特色，經全國海選徵件後，選出8支隊伍進入決賽...

緩解公車缺工 中市調整運價、加薪

公車司機缺工嚴重，台中市交通局昨宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，市府吸收差額，並要求客運業者配合調...

台中寵物紀念業 須設環保火化設施

台中市去年犬貓數量突破27萬隻，身後事是大問題，目前15家合法寵物生命紀念業者，鮮少有合格火化設施。市政會議昨通過修正寵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。