緩解公車缺工 中市調整運價、加薪

公車司機缺工嚴重，台中市交通局昨宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，市府吸收差額，並要求客運業者配合調薪，公車駕駛加薪至少4000元，客運從業人員加薪2000元以上，盼緩解缺工。

交通局長葉昭甫表示，中市2021年推行「雙十公車」以來，每年平均超過8000萬人次搭公車，近年全國出現嚴重大客車駕駛荒，影響人力補充，交通局檢視經營環境與駕駛薪資，合理調整運價與成本，改善勞動條件。

葉昭甫指出，前年調整運價，並為駕駛加薪4000元，這次再調薪，累計月薪至少增加8000元以上，盼改善「薪」情，也可提高服務品質，吸引更多專業駕駛加入。

交通局統計，2019年起，台中市已3度調整公車運價與營運成本，基本里程內「每延人公里運價」從2.571元提高到2.803元，調幅9.02%；「每車公里合理營運成本」由43.12元調升至51.19元，增幅為18.71%。

這次調整後，與2023年相比，單車公里成本從48.01元提升至51.19元，漲幅6.62%；而延人公里（指客運人數與行駛公里相乘積的總和）運價由2.702元提高至2.803元，增幅3.73%。

交通局說明，本次調整對乘客而言，票價不變，市民可繼續享搭乘優惠，差額由市府支出；目前此次調薪有近2000人受惠。