聽新聞
0:00 / 0:00
緩解公車缺工 中市調整運價、加薪
公車司機缺工嚴重，台中市交通局昨宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，市府吸收差額，並要求客運業者配合調薪，公車駕駛加薪至少4000元，客運從業人員加薪2000元以上，盼緩解缺工。
交通局長葉昭甫表示，中市2021年推行「雙十公車」以來，每年平均超過8000萬人次搭公車，近年全國出現嚴重大客車駕駛荒，影響人力補充，交通局檢視經營環境與駕駛薪資，合理調整運價與成本，改善勞動條件。
葉昭甫指出，前年調整運價，並為駕駛加薪4000元，這次再調薪，累計月薪至少增加8000元以上，盼改善「薪」情，也可提高服務品質，吸引更多專業駕駛加入。
交通局統計，2019年起，台中市已3度調整公車運價與營運成本，基本里程內「每延人公里運價」從2.571元提高到2.803元，調幅9.02%；「每車公里合理營運成本」由43.12元調升至51.19元，增幅為18.71%。
這次調整後，與2023年相比，單車公里成本從48.01元提升至51.19元，漲幅6.62%；而延人公里（指客運人數與行駛公里相乘積的總和）運價由2.702元提高至2.803元，增幅3.73%。
交通局說明，本次調整對乘客而言，票價不變，市民可繼續享搭乘優惠，差額由市府支出；目前此次調薪有近2000人受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言