南投48拍短影音決賽 8隊挑戰48小時創作

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣府舉辦「南投48拍」短影音限時創作賽，昨決賽現場抽主題，限時48小時產出作品。記者賴香珊／攝影
南投縣府舉辦「南投48拍」短影音限時創作賽，昨決賽現場抽主題，限時48小時產出作品。記者賴香珊／攝影

南投縣府首辦「南投48拍－短影音限時創作賽」，熱血召集影音創作者展現南投產業特色，經全國海選徵件後，選出8支隊伍進入決賽，昨現場抽題目，限時48小時創作作品，21日交件評選，並舉辦頒獎典禮。

縣府指出，初賽海選徵件不限形式風格，參賽者以30秒至90秒創意短影音，詮釋心中的南投，共72件作品參賽，經評選8支隊伍晉級，決賽採實戰模式昨登場。

南投縣府新聞及行政處長蔡明志說，南投景致及特色產業充滿溫度及故事，決賽主題涵蓋青農、青創及舊宿舍活化等在地題材，須融入情感，2項主題昨現場抽題配對。

在地題材為集集香蕉、名間茶葉、埔里百香果、國姓稻米、中寮蜂蜜、水里里山食農、南投市舊宿舍活化及魚池遊憩立槳等8大主題；情感上有溫度、融合、突破、新鮮4大主題，參賽隊伍須將產業故事，結合情感意象，創作出2分鐘短片。

蔡明志說，參賽隊伍須在48小時內完成影片，產出創意、行銷南投的短影片，21日中午12時前交件，同日收件後立刻進入評選。

縣府表示，首獎5萬元，21日下午3時頒獎，當天邀請張書瑋、洪馬克與林木榮等導演，親授手機拍攝技巧，免費教民眾用手機拍出專業感作品；前100名報名且全程參與，可獲得超商禮券。報名網址：https://www.accupass.com/event/2508060914442777060370。

