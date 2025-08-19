彰化、和美大停水！鳥嘴潭管線改接 9月初8.1萬戶最久停水39小時

為因應「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，台水公司擬自9月3日0時到9月4日下午3時針對彰化市及和美鎮部分地區大停水，時間在37小時到39小時，受影響用戶8萬1389戶，約占7成用戶，不過，台水公司表示，確切停水時間仍待總公司審核。

台水公司表示，此項管線改接工程是由台水公司中區工程主辦的「鳥嘴潭下游管線工程之A2段工程之改接作業」，是為了利於鳥嘴潭場明年正式完工運轉後，能充分運用鳥嘴潭人工湖的珍貴水資源，屆時以期彰化地區的自來水供應，能減少外部支援達於獨立自主為主。

台水公司表示，由於此改接作業會影響到日常用水，包括由台中支援彰化的3萬噸供水量、嘉興淨水場出水後量7萬噸、河濱淨水場出水量1.2萬噸，台水公司雖啟動彰化市區內原有的備用深井支援，仍有將近7到8萬噸缺口，須要辦理停水公告，請停水用戶共體時艱。

台水公司表示，9月3日0時到9月4日下午3時的停水日期只是初擬日期，目前這項停水作業計畫尚由水公司中區工程處陳報總公司審核中，確切日期決定後，會盡速行公布周知。

依此一大停水區域，屬高地區或管線末端，包括彰化市東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽及延平等里，都停水39小時，至於彰化市其他里及和美鎮的詔安、中圍及犁盛里，都停水37小時。降壓地區則包括彰化市莿桐、南安里及和美鎮新庄、竹圍及糖友里。至於彰化市東郊各里則未停水。