聽新聞
0:00 / 0:00
台中2個月3度大停水 何欣純赴鯉魚潭：請水公司全力搶修
台水公司為搶修鯉魚潭給水廠三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，今天上午10時起至明天20日下午2時和晚間10時，停水28至36小時，影響北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9區，停水戶數29萬8771戶。
立委何欣純關心搶修進度，今天赴鯉魚潭水庫實地了解，並且慰勞水公司修復任務的基層伙伴。她表示，短短2個月已有3次大規模停水，嚴重影響台中日常民生，請台水公司要全力搶修、及早完成，落實台水重要管線日常的巡檢、強化管線監控機制。
台灣自來水公司第四區管理處說，監控發現，鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，將啟動緊急搶修作業。
台水說，本案為突發事件，搶修作業日夜不斷進行，務求盡速完成並復水。預計明天上午搶修完成後逐步復水，並派員加強排水排氣，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會較緩，請民眾提前儲水備用。另為維護民眾用水權益，將擺設臨時取水站139處以及調派14台水車巡迴補水，確保民生用水基本需求。
因此，台74號快速道路以西約19萬戶將於20日下午2時恢復供水，停水28小時；台74號快速道路以東約11萬戶，因高地及管線末端於22時恢復供水，停水36小時。
