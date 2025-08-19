毛小孩身後事 中市府規範業者須設合格火化設施

台中市政府今天通過台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例修正案，業者須設合格火化或其他屍體處理設施，且農業局應定期查核，業者不得拒絕等，待台中市議會審議。

中市府農業局長張敬昌說，新修正重點還包括強化行政管理，新增各項寵物生命紀念設施設置基準，規範業者不得於下午10時到翌日上午8時從事寵物屍體火化或寵物追思紀念活動，並新增對應罰則，違者最高可罰新台幣10萬元，且得連續開罰。

台中家犬貓數量超過27萬隻，中市府由農業局重新修正相關規定，以符合現狀需求，於市政會議討論通過。

張敬昌說，台中目前有15家合格寵物生命紀念業者，主要包括軟體及硬體業務，軟體服務包括臨終關懷、追思儀式與心理諮商等，硬體服務即寵物屍體處理，如火化、骨灰處理。

張敬昌表示，台中1年約4000多件寵物屍體火化，業者大多無合規火化設備，如果不送往公家機構統一火化，多半用非法移動式火化設備自行火化，易造成空氣污染與安全疑慮。動物保護防疫處近期加強稽查力度，今年上半年就取締9件違法焚燒寵物屍體，每件罰2萬元。