快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

首屆「台灣國際兒少書展」在台中 市圖各分館有配合活動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
文化局長陳佳君說，台中市府擔任首屆「台灣國際兒少書展」的主題城市，代表文化部不僅肯定市府長期推動閱讀的努力，也讓台中深厚的閱讀文化能量，得以藉由書展被更多人看見。圖／台中市政府提供
文化局長陳佳君說，台中市府擔任首屆「台灣國際兒少書展」的主題城市，代表文化部不僅肯定市府長期推動閱讀的努力，也讓台中深厚的閱讀文化能量，得以藉由書展被更多人看見。圖／台中市政府提供

首屆「台灣國際兒少書展」下個月18日至21日在台中國際展覽館盛大舉行，台中作為地主城市，市府文化局企畫多場台中限定活動，除了展現地方文化特色與文學閱讀能量，更歡迎全台民眾前往，透過書展讓更多孩子親近書香，在書香中成長。

這項兒少書展由文化部台中市政府共同合作，市府文化局除了特別規畫「台中主題城市館」，市立圖書館8月30日、9月7日、9月13日也在大肚、龍井、烏日分館舉辦「閱讀故事劇團」說演故事等活動，以及9月在北區、李科永、上楓、烏日、龍井5個分館同步展出相關主題書展。

文化局長陳佳君說，台中市府此次擔任首屆「台灣國際兒少書展」的主題城市，代表文化部不僅肯定市府長期推動閱讀的努力，也讓台中深厚的閱讀文化能量，得以藉由書展被更多人看見。

她說，「台中主題城市館」以山川、人文、歷史、生態與水文等各個面向，展現台中多元樣貌，希望能透過書展讓更多孩子親近書香，打造書香城市。

文化局人員說，「台中主題城市館」與在地藝文團隊合作，以「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」為題，寓意將陸續開館的台中綠美圖、「童書之森．台中」等國際級地標從森林啟程，另一方面也融入「從 0 開始閱讀」意象，展現市府推動閱讀政策的成果。

另也以「台中大百科」為主軸，規畫出5大子題，展出上百本精選好書，邀請讀者在翻閱間探索台中的文化肌理，感受這座城市的多元魅力。

首屆「台灣國際兒少書展」下個月18日至21日在台中國際展覽館盛大舉行。圖／台中市政府提供
首屆「台灣國際兒少書展」下個月18日至21日在台中國際展覽館盛大舉行。圖／台中市政府提供

文化局 台中市 文化部

延伸閱讀

影／台74線黑狗亂竄 烏日警和熱心市民用了這招才順利「逮捕」

台南巷仔Niau化身月老牽紅線 現蹤12處城市浪漫景點

搶救台南風神廟 後方蓋樓房破壞景觀文化局協調盼雙贏

便民服務「共鳴不大、熱度低」 捷運站智慧型借還書站遭審計單位檢討

相關新聞

彰化縣政府不從正門進出 原因是怕燕屎如彈雨而下

到今年滿50年歷史的彰化縣政府大樓，正大門上方築了多處燕窩，燕屎往往也如雨下，讓地面滿布燕屎，形成特有景觀，縣府正門多年...

對抗公車司機缺工潮 台中市宣布調整運價、駕駛加薪至少4000元

公車司機缺工問題日益嚴重，台中市政府宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，由市府吸收差額，不增加民眾搭乘...

清水老士官長王清連驚傳辭世 長子次子接手擀麵技藝傳承至第三代

清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲，陽明果貿眷村的老鄰居們都...

綠議員要求普發5萬 中市府駁：累計短絀211億元不如中央有錢

網友瘋傳梗圖指「台中市超徵稅額120億元」、「113年超徵75億元」」台中市議會民進黨團七月底提案要求市府普發現金5萬元...

推動「撿拾珍珠計畫」 同濟會助清寒生讀僑泰高中國中部

同濟會中B區會響應「撿拾珍珠計畫」，上午捐贈獎助金35萬元給僑泰高中，做為協助中彰投地區弱勢但成績優異的學子就讀僑泰高中...

綠議員舉審計報告指台中超徵75億元 中市府：近6年短絀9億元

民進黨台中市數名議員表示，根據審計報告，台中市去年稅課收入較原預算多出75億元，應該還稅於民、普發現金。市府回應，歲入歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。