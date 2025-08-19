首屆「台灣國際兒少書展」在台中 市圖各分館有配合活動

首屆「台灣國際兒少書展」下個月18日至21日在台中國際展覽館盛大舉行，台中作為地主城市，市府文化局企畫多場台中限定活動，除了展現地方文化特色與文學閱讀能量，更歡迎全台民眾前往，透過書展讓更多孩子親近書香，在書香中成長。

這項兒少書展由文化部與台中市政府共同合作，市府文化局除了特別規畫「台中主題城市館」，市立圖書館8月30日、9月7日、9月13日也在大肚、龍井、烏日分館舉辦「閱讀故事劇團」說演故事等活動，以及9月在北區、李科永、上楓、烏日、龍井5個分館同步展出相關主題書展。

文化局長陳佳君說，台中市府此次擔任首屆「台灣國際兒少書展」的主題城市，代表文化部不僅肯定市府長期推動閱讀的努力，也讓台中深厚的閱讀文化能量，得以藉由書展被更多人看見。

她說，「台中主題城市館」以山川、人文、歷史、生態與水文等各個面向，展現台中多元樣貌，希望能透過書展讓更多孩子親近書香，打造書香城市。

文化局人員說，「台中主題城市館」與在地藝文團隊合作，以「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」為題，寓意將陸續開館的台中綠美圖、「童書之森．台中」等國際級地標從森林啟程，另一方面也融入「從 0 開始閱讀」意象，展現市府推動閱讀政策的成果。