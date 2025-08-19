快訊

綠議員要求普發5萬 中市府駁：累計短絀211億元不如中央有錢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府在官網闢謠，指不像網傳有超徵稅收。圖／取自官網
台中市政府在官網闢謠，指不像網傳有超徵稅收。圖／取自官網

網友瘋傳梗圖指「台中市超徵稅額120億元」、「113年超徵75億元」」台中市議會民進黨團七月底提案要求市府普發現金5萬元。中市府列數據駁斥，澄清歷年累計尚短絀211億元，與中央累計賸餘8393億元的財政情況大不相同。

中央政府補發現金1萬元；台南市長黃偉哲近日回應議會將研議，普發現金議題再度引發熱議。

市府指出，市長盧秀燕上任以來持續推動重大市政建設與社福政策，歲出預算2025年為1908億元，較2019年增加43.8%，舉債額度降43%，財政體質明顯改善。

台中市議會民進黨團提案，要求市府普發現金5萬元，且網傳台中市113年決算稅課收入較原預算多出75億元。

台中市政府財政局說明，財劃法於2025年3月修法公布，但中央自2026年度才開始依新制調整財源分配，台中市尚未受惠。

財政局表示，稅課收入僅為整體歲入的一部分，總預算包含歲入及歲出，應整體通盤考量。查台中市2019年度決算歲入歲出短絀49億元，至2023年度賸餘5億元、2024年度賸餘42億元，自2019年起至2024年合計短絀9億餘元。

中市府統計，歷年累計尚有短絀211億元，與中央累計賸餘8393億元情況大不相同。

財政局說明，市長盧秀燕上任以來，極力推動社會福利完善及公共建設，如捷運綠線、大智路打通、市政路延伸、東豐快速道路、巨蛋及新建學校活動中心等市政建設，落實恢復老人健保補助、市民限定雙十公車、公托公幼倍增、生育津貼加倍等攸關民生之重大及社會福利政策，皆須預算支持投入。

財政局表示，未來台中市府仍將恪遵財政紀律、厲行開源節流，把每一分錢花在刀口上，讓珍貴的預算資源發揮最大效益，加速台中建設與發展。

