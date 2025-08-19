聽新聞
推動「撿拾珍珠計畫」 同濟會助清寒生讀僑泰高中國中部
同濟會中B區會響應「撿拾珍珠計畫」，上午捐贈獎助金35萬元給僑泰高中，做為協助中彰投地區弱勢但成績優異的學子就讀僑泰高中國中部的獎助，今年並已經有1人受惠。校長温順德說，很高興和同濟會一起推動此計畫，獎助金仍持續募集中，歡迎學生申請。
此計畫由同濟會中B區會的中央分會會長蕭良材發起，並由其他40多個分會一起響應。他說，監察院前院長王建煊在大陸推動撿回珍珠計畫，幫助家庭貧困但成績優秀學子的就學，讓他深受感動。接任中央分會會長後，也希望能在台中推動「撿拾珍珠計畫」，很高興獲得僑泰高中校長温順德支持，大家一起推動。
他說，僑泰辦學卓越，他自己的3名子女都就讀僑泰，為推動此計畫，也向同濟會中B區各分會募款，但要獲得獎助金，學生須由國小校長推薦，並參加僑泰國中部學力檢測，成績達前50％才符合資格，最後再由遴選委員會決選，每年最多錄取5名。錄取的學生可就讀僑泰國中部，並享有免學雜費及輔導費的獎助，3年合計約45萬元。
同濟會台灣總會長黃武田說，十年教育，百年樹人，很感謝蕭良材會長及僑泰高中共同為國家培育優秀人才。社會上辛苦的人很多，其中不乏優秀但無法受良好教育的人，盼同濟會能善盡責任，為台灣教育注入更多活力。
同濟會中B區主席蘇麗美也說，蕭良材去年向他談起撿拾珍珠計畫，她認為很有意義，於是以公益演唱會部分結餘款來響應善行，也呼應哪裡有需要就服務到身邊的同濟會宗旨。
