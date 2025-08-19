松鼠在百貨公司餐廳逃竄 中市府：可開罰飼主

快訊

中央社／ 台中19日電

松鼠在台中市百貨公司餐廳流竄，讓店經理忙著不讓松鼠跑進食物區，畫面經網友在網路平台發布引發熱議。台中市動保處今天表示，飼主已違反動保法，最高可罰1.5萬元。

有網友在網路平台發布影片，畫面是昨天晚上在台中大遠百1家餐廳的晚餐時段，只見1隻松鼠在餐廳內逃竄，根據網友描述，松鼠一直狂繞圈圈跳上跳下，還能忙裡偷閒吃點地上撿到的小零食，店經理除透過廣播要飼主出來外，也忙著防守不要進入食物區。

網友briislyyy認為，公開影片是希望提醒飼養松鼠的不恰當性，並肯定當天餐廳人員的積極處理態度，陸續協助飼主控制松鼠，提供置物籃利於捕捉，疏散太靠近圍觀的群眾，並隨時注意松鼠的動態不讓進入食物區，整個過程約持續10分鐘。

台中市動保處審視影片後表示，影像中松鼠出入公共場所無人伴同，且未提供適當防護措施，飼主可依違反動物保護法規定處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。另若因未妥善管束松鼠致無故侵害他人並受傷，飼主恐面臨民刑事相關責任。

動保處說明，松鼠為野生動物有其生活環境及食性需求，不適合作為寵物飼養，民眾若遇受傷野生動物可通報1999市民一碼通，或送交農業局委託的台中市野生動物保育學會進行救傷收容，切勿擅自私養，若是經由獵捕方式取得野生動物，將依違反野生動物保育法規定處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

松鼠 動物 餐廳

