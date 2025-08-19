綠議員舉審計報告指台中超徵75億元 中市府：近6年短絀9億元

民進黨台中市數名議員表示，根據審計報告，台中市去年稅課收入較原預算多出75億元，應該還稅於民、普發現金。市府回應，歲入歲出應該通盤考量，台中市2019年到2024年累計短絀9億元，歷年累計更是短絀211億元，與中央累計賸餘8393億元大相逕庭。

民進黨議員陳淑華、陳雅惠、陳俞融、林祈烽等人表示，根據審計報告，台中去年稅課收入945億元，原預算只編列870億元，整整多出75億餘元，說明財源充裕、稅收超標，卻不願意討論還稅於民，對比國民黨要中央普發1萬元，根本是兩套標準。

財政局回應，稅課收入僅僅是整體歲入的一部分，總預算包含歲入與歲出，應通盤考量；市長盧秀燕上任後，2019年歲入歲出短絀49億元，2020年賸餘5億元，2021年賸餘6億元，2022年短絀19億元，2023年賸餘5億元，2024年賸餘42億元，6年加總，短絀9億元。

財政局強調，若不只看這6年，而是將歷年歲入歲出加總，台中市更累計短絀211億元；盧秀燕上任後推動各類社會福利政策與公共建設，都需要投入預算支持，2025年預算規模1908億元，較2019年增加43%，但舉債預算卻從165億元降低到94億元，說明市府恪守財政紀律。