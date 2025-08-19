彰化芬園「黃金大道」風鈴木保住了 精華路段不受影響

彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側的黃花風鈴木，每年3、4 月盛開時，黃澄澄綿延數公里有「黃金大道」美譽，不過，公路局南投工務段卻宣布今年9月將移除93棵高風險風鈴木，地方譁然。但其實「黃金大道」精華路段是由彰化縣政府管轄 ，只會修剪不移除，各界不必過慮。

芬園鄉黃花風鈴木主要分布於寶藏寺至溪頭村，全長近5公里，種植約 600 棵，樹齡接近20 年，每逢花季總是吸引大批民眾前來欣賞「黃金大道」美景 。不過，去年4月26日，社口郵局一名孫姓郵差騎郵務車送信時，即遭一棵倒塌的黃花風鈴木砸中，送醫仍不治。

公路局南投工務段日前發布新聞指出，這些行道樹從1991年間種植以來，樹齡逐年增長，加上八卦山脈地形及氣候變遷影響，存在傾倒風險，經邀集專家進行風險評估，此路段約有93株風鈴木，根系支持性不足、枝幹結構不良，移植存活可能性低，且周邊無適合移植地點，決定今年9月將移除。

公路局決定移除彰南路的黃花風鈴木訊息傳出後，地方紛紛表示惋惜，芬園鄉長林世明表示，彰南路黃花風鈴木已形成觀光特色，希望僅針對真正有安全疑慮的樹木處理，在安全與景觀之間取得平衡。

不過，對各界芬園鄉彰南路「黃金大道」危機解讀似有誤解，芬園鄉公所表示，經過向南投工務段求證，南投工務段只會針對縣芬路與彰南路交會路口以南的管轄路段，移除這93株的黃花風鈴木。