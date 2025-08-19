台中海洋館試營運網傳「免費入場」？ 清水警：假訊息追查中

台中海洋館即將於8月21日至9月25日對外正式試營運，試營運網路預售門票8折優惠，官網公布售票張已逼進3萬張，然而近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的假訊息，清水分局收到訊息後，立即向台中海洋館確認，證實為假訊息，清水警方也立即於臉書及社群組上，提醒民眾，切勿輕此信不實訊息，以免受騙上當。

清水分局上午指出，即將於8月21日正式對外試營運的「台中海洋館」，自8月21日至9月25日試營運期間，門票8折優惠；但近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的訊息，警方求證館方後證實是「假訊息」，強調試營運門票。目前以8折票價，但僅限於 「官方網站」購票，請民眾小心上當受騙。

台中海洋館表示，館內的最大容納人數為2000人，因此試營運期間，每天從上午10點到下午5點分7個時段入場，每個時段人流限制1000人，全部門票僅限於 「官方網站」購票，且是票面定價的8折，澄清目前未與任何旅遊業者及通路合作，並無其他購票方式，更沒有免費入場的方案，提醒民眾，切勿輕此信不實訊息。