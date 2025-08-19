快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

台中海洋館試營運網傳「免費入場」？ 清水警：假訊息追查中

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海洋館後天起對外正式試營運，然而近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的假訊息，清水分局追查中。記者黑中亮／攝影
台中海洋館後天起對外正式試營運，然而近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的假訊息，清水分局追查中。記者黑中亮／攝影

台中海洋館即將於8月21日至9月25日對外正式試營運，試營運網路預售門票8折優惠，官網公布售票張已逼進3萬張，然而近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的假訊息，清水分局收到訊息後，立即向台中海洋館確認，證實為假訊息，清水警方也立即於臉書及社群組上，提醒民眾，切勿輕此信不實訊息，以免受騙上當。

清水分局上午指出，即將於8月21日正式對外試營運的「台中海洋館」，自8月21日至9月25日試營運期間，門票8折優惠；但近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的訊息，警方求證館方後證實是「假訊息」，強調試營運門票。目前以8折票價，但僅限於 「官方網站」購票，請民眾小心上當受騙。

台中海洋館表示，館內的最大容納人數為2000人，因此試營運期間，每天從上午10點到下午5點分7個時段入場，每個時段人流限制1000人，全部門票僅限於 「官方網站」購票，且是票面定價的8折，澄清目前未與任何旅遊業者及通路合作，並無其他購票方式，更沒有免費入場的方案，提醒民眾，切勿輕此信不實訊息。

分局長鄭鴻文表示，員警收到訊息後，第一時間向台中海洋館查證，證實為假訊息，清水警方也立即於臉書及社群組上，強調詐騙手法層出不窮，民眾對於網路來路不明各項限時優惠票券，切勿輕信，應透過官方網站詢問查證，以免受騙上當，鄭分局長亦提醒民眾，如有任何詐騙疑問，請撥打 165 反詐騙諮詢專線，或至鄰近警察機關查證。

台中海洋館後天起對外正式試營運，然而近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的假訊息，清水分局追查中。圖／清水分局提供
台中海洋館後天起對外正式試營運，然而近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的假訊息，清水分局追查中。圖／清水分局提供
台中海洋館後天起對外正式試營運，然而近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的假訊息，清水分局追查中。圖／清水分局提供
台中海洋館後天起對外正式試營運，然而近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入場」的假訊息，清水分局追查中。圖／清水分局提供

網路 海洋館 假訊息

延伸閱讀

清水老士官長王清連驚傳辭世 長子次子接手擀麵技藝傳承至第三代

360度近賞企鵝水母燈光秀 台中海洋館6亮點搶先看

台中海洋館票價遭民眾嫌太貴 除試營運首周 周末票房好

分析疑美論背後動機、目的 林飛帆：漢光演習過程有很多假訊息操作

相關新聞

彰化縣政府不從正門進出 原因是怕燕屎如彈雨而下

到今年滿50年歷史的彰化縣政府大樓，正大門上方築了多處燕窩，燕屎往往也如雨下，讓地面滿布燕屎，形成特有景觀，縣府正門多年...

對抗公車司機缺工潮 台中市宣布調整運價、駕駛加薪至少4000元

公車司機缺工問題日益嚴重，台中市政府宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，由市府吸收差額，不增加民眾搭乘...

清水老士官長王清連驚傳辭世 長子次子接手擀麵技藝傳承至第三代

清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲，陽明果貿眷村的老鄰居們都...

綠議員舉審計報告指台中超徵75億元 中市府：近6年短絀9億元

民進黨台中市數名議員表示，根據審計報告，台中市去年稅課收入較原預算多出75億元，應該還稅於民、普發現金。市府回應，歲入歲...

彰化芬園「黃金大道」風鈴木保住了 精華路段不受影響

彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側的黃花風鈴木，每年3、4 月盛開時，黃澄澄綿延數公里有「黃金大道」美譽，不過，公路局南投...

台中海洋館試營運網傳「免費入場」？ 清水警：假訊息追查中

台中海洋館即將於8月21日至9月25日對外正式試營運，試營運網路預售門票8折優惠，官網公布售票張已逼進3萬張，然而近日網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。