北港朝天宮頒獎學金 表揚南投24名孝心獎學童

中央社／ 南投縣19日電

雲林縣北港朝天宮「北港媽孝心獎」幫助24名南投縣弱勢、孝順學童，包括照顧植物人母親及幫助家務、新住民子女陪著媽媽務農等，朝天宮盼獎學金幫助其生活與學習。

北港朝天宮今年經南投縣政府協助，選出24名孝順學童，今天在集集鎮永昌國小頒發獎學金。南投縣長許淑華出席表示，北港朝天宮是全國重要宗教信仰中心之一，更創辦「北港媽孝心獎」在全國遴選孝順、優秀學童給予幫助，今年首次到南投辦理，加上民代、企業響應，每名受獎學生可獲新台幣4萬多元獎學金。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，愛讓社會更和諧，來自南投各鄉鎮24名孝行可嘉學童，通過孝心獎委員會評選，成為第10屆獲獎人，希望獎學金實際幫助生活與學習；也感謝南投縣政府及13鄉鎮市協助，落實媽祖愛心，也盼拋磚引玉，各界一起奉獻愛心。

縣府表示，獲助學童有家庭面臨母親病逝、父親獨力打工艱辛扶養子女，孩子也努力協助家務；有新住民子女與母親一起生活，因心疼媽媽務農辛苦，總是陪著一起下田工作，並思索如何工作減輕媽媽負擔；有學童的母親是植物人，平日協助父親務農、照顧弟妹及母親。

此外，也有學童的父母離異，與弟弟和行動不便祖母在偏鄉山區鐵皮屋生活，除努力求學，也協助祖母種菜食用；還有學生與父親在沒水電的香蕉園工寮相依為命，身處困境仍樂觀積極、用心學習，協助父親打理香蕉園，期盼日子一天比一天好。

母親 北港朝天宮

