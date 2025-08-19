弱勢學生獎助學金頒獎 矽品14年捐超過1000萬元給中彰學生

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
矽品精密今天在台中市潭子區公所頒發獎助學金，為彰化和美鎮與台中潭子區獎學金頒獎。圖／矽品精密提供
矽品精密今天在台中市潭子區公所頒發獎助學金，頒給彰化和美鎮與台中潭子區弱勢家庭學生，該公司近14年來投入新世代人才培育，迄今已捐贈超過1000萬元，嘉惠中彰地區2800位以上學生，支持弱勢家庭，讓教育向下扎根。

矽品精密攜手日月光文教基金會贊助中彰雲地區低收入戶優秀子女獎學金，結合潭子區、和美鎮、彰化市、二林鎮、虎尾鎮與斗六市等地區公所，關注與投入弱勢教育基金的協助，為教育資源缺乏的學生，讓他們更有自信。

今天的頒獎典禮在潭子區公所舉行，台中市民政局長吳世瑋與潭子區長劉汶軒代表台中市長盧秀燕，在場頒贈獎學金及獎狀給23位優秀青年學生，致贈感謝狀予矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會。

