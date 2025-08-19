矽品精密推產學合作、實習與獎學金 培育人才擴廠5000職缺

半導體封測大廠矽品精密持續在中彰雲地區擴建新廠，預計招募約5000名員工，以因應AI晶片封裝需求成長。矽品精密人力資源處處長李森楠表示，持續透過產學合作、實習計畫與獎學金，積極培訓AI封測人才。

矽品精密過去14年已捐助超過新台幣1000萬元，提供獎學金給中彰地區超過2800名學生，協助低收入戶與弱勢家庭子女就學，和美鎮公所今天舉辦獎學金頒獎典禮，和美鎮長林庚壬說，企業長期支持地方教育，讓家庭經濟條件受限的學生也能專注課業。

這次獎學金由矽品精密與日月光文教基金會共同贊助，涵蓋潭子區、和美鎮、彰化市、二林鎮、虎尾鎮與斗六市等六個地區公所，符合條件的研究所、大專院校及高中職學生皆可提出申請。

面對國際經貿環境的不確定性與半導體供應鏈持續調整，矽品精密持續在中彰雲地區擴廠，目的是穩定支援AI晶片封裝需求，並維持在全球市場的競爭力。

李森楠表示，公司長期推動清寒獎學金、產學合作及實習計畫，藉此培育AI封測人才，同時協助弱勢學生安心求學，透過這些公司希望兼顧地方教育與產業發展，提供更多青年進入半導體產業的機會，也確實有不少領獎學金學生最後進到公司發揮所長。