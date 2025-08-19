快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

矽品精密推產學合作、實習與獎學金 培育人才擴廠5000職缺

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
矽品精密與日月光文教基金會今到和美鎮公所發獎學金。圖／矽品精密提供
矽品精密與日月光文教基金會今到和美鎮公所發獎學金。圖／矽品精密提供

半導體封測大廠矽品精密持續在中彰雲地區擴建新廠，預計招募約5000名員工，以因應AI晶片封裝需求成長。矽品精密人力資源處處長李森楠表示，持續透過產學合作、實習計畫與獎學金，積極培訓AI封測人才。

矽品精密過去14年已捐助超過新台幣1000萬元，提供獎學金給中彰地區超過2800名學生，協助低收入戶與弱勢家庭子女就學，和美鎮公所今天舉辦獎學金頒獎典禮，和美鎮長林庚壬說，企業長期支持地方教育，讓家庭經濟條件受限的學生也能專注課業。

這次獎學金由矽品精密與日月光文教基金會共同贊助，涵蓋潭子區、和美鎮、彰化市、二林鎮、虎尾鎮與斗六市等六個地區公所，符合條件的研究所、大專院校及高中職學生皆可提出申請。

面對國際經貿環境的不確定性與半導體供應鏈持續調整，矽品精密持續在中彰雲地區擴廠，目的是穩定支援AI晶片封裝需求，並維持在全球市場的競爭力。

李森楠表示，公司長期推動清寒獎學金、產學合作及實習計畫，藉此培育AI封測人才，同時協助弱勢學生安心求學，透過這些公司希望兼顧地方教育與產業發展，提供更多青年進入半導體產業的機會，也確實有不少領獎學金學生最後進到公司發揮所長。

彰化 實習 半導體

延伸閱讀

蝦皮第三屆「東南亞新二代獎學金培力計畫」結業 27位學子展現半年成果 為台灣注入多元文化新能量

畢業即就業！台電獎學金招考70人 9月1日開放報名

田徑／東華田徑獎學金頒獎典禮 教練及選手19人獲獎

厚厚好幾疊現金…廣西女考上清華為何變「百萬富翁」？

相關新聞

彰化縣政府不從正門進出 原因是怕燕屎如彈雨而下

到今年滿50年歷史的彰化縣政府大樓，正大門上方築了多處燕窩，燕屎往往也如雨下，讓地面滿布燕屎，形成特有景觀，縣府正門多年...

對抗公車司機缺工潮 台中市宣布調整運價、駕駛加薪至少4000元

公車司機缺工問題日益嚴重，台中市政府宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，由市府吸收差額，不增加民眾搭乘...

清水老士官長王清連驚傳辭世 長子次子接手擀麵技藝傳承至第三代

清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲，陽明果貿眷村的老鄰居們都...

台中海洋館試營運網傳「免費入場」？ 清水警：假訊息追查中

台中海洋館即將於8月21日至9月25日對外正式試營運，試營運網路預售門票8折優惠，官網公布售票張已逼進3萬張，然而近日網...

矽品精密推產學合作、實習與獎學金 培育人才擴廠5000職缺

半導體封測大廠矽品精密持續在中彰雲地區擴建新廠，預計招募約5000名員工，以因應AI晶片封裝需求成長。矽品精密人力資源處...

關稅衝擊撐不住！台中自行車大廠宣布營運到年底

美國對等關稅，衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業甚鉅。台中市大甲區的自行車前叉廠商育華工業公司宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。