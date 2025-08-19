聽新聞
關稅衝擊撐不住！台中自行車大廠宣布營運到年底
美國對等關稅，衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業甚鉅。台中市大甲區的自行車前叉廠商育華工業公司宣布，將營運至2025年底，並不再接新訂單。台中市勞工局表示，已向該公司說明大量解僱勞工保護法及資遣通報相關規定。
育華工業發出聲明，經董事監事會議決議，公司將調整營運策略，工廠營運預計至2025年12月31日止，並將工廠內的庫存商品，以優惠6折出售。如果有採購需求，則歡迎洽詢，若無庫存就不再接新訂單。
台中市勞工局表示，經了解該公司因應關稅影響，確實營運至今年12月底止，相關細節尚未確定，勞工局已向該公司說明大量解僱勞工保護法及資遣通報相關規定。
勞工局提到，該公司表示暫無需就服站進廠宣導，後續有需求將主動與就服站聯繫，另已同步提供資遣通報及辦理失業給付相關資料，並請公司轉交予員工，以利員工瞭解與申請規定。
