快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅衝擊撐不住！台中自行車大廠宣布營運到年底

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大甲區的自行車前叉廠商育華工業公司宣布，將營運至2025年底，並不再接新訂單。示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
台中市大甲區的自行車前叉廠商育華工業公司宣布，將營運至2025年底，並不再接新訂單。示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片

美國對等關稅，衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業甚鉅。台中市大甲區的自行車前叉廠商育華工業公司宣布，將營運至2025年底，並不再接新訂單。台中市勞工局表示，已向該公司說明大量解僱勞工保護法及資遣通報相關規定。

育華工業發出聲明，經董事監事會議決議，公司將調整營運策略，工廠營運預計至2025年12月31日止，並將工廠內的庫存商品，以優惠6折出售。如果有採購需求，則歡迎洽詢，若無庫存就不再接新訂單。

台中市勞工局表示，經了解該公司因應關稅影響，確實營運至今年12月底止，相關細節尚未確定，勞工局已向該公司說明大量解僱勞工保護法及資遣通報相關規定。

勞工局提到，該公司表示暫無需就服站進廠宣導，後續有需求將主動與就服站聯繫，另已同步提供資遣通報及辦理失業給付相關資料，並請公司轉交予員工，以利員工瞭解與申請規定。

資遣 勞工局 台中市

延伸閱讀

爭取台美關稅不疊加 卓榮泰：還沒定案

7旬阿北騎自行車誤闖86快速道路 好心民眾開車尾隨保護其安危

立院25、26日加開院會 邀政院備詢關稅及追加預算

美關稅衝擊下 工具機廠商謀轉型 紛切進AI和半導體

相關新聞

彰化縣政府不從正門進出 原因是怕燕屎如彈雨而下

到今年滿50年歷史的彰化縣政府大樓，正大門上方築了多處燕窩，燕屎往往也如雨下，讓地面滿布燕屎，形成特有景觀，縣府正門多年...

對抗公車司機缺工潮 台中市宣布調整運價、駕駛加薪至少4000元

公車司機缺工問題日益嚴重，台中市政府宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，由市府吸收差額，不增加民眾搭乘...

清水老士官長王清連驚傳辭世 長子次子接手擀麵技藝傳承至第三代

清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲，陽明果貿眷村的老鄰居們都...

台中海洋館試營運網傳「免費入場」？ 清水警：假訊息追查中

台中海洋館即將於8月21日至9月25日對外正式試營運，試營運網路預售門票8折優惠，官網公布售票張已逼進3萬張，然而近日網...

矽品精密推產學合作、實習與獎學金 培育人才擴廠5000職缺

半導體封測大廠矽品精密持續在中彰雲地區擴建新廠，預計招募約5000名員工，以因應AI晶片封裝需求成長。矽品精密人力資源處...

關稅衝擊撐不住！台中自行車大廠宣布營運到年底

美國對等關稅，衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業甚鉅。台中市大甲區的自行車前叉廠商育華工業公司宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。