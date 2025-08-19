影／舊濁水溪河岸淘空 垃圾危害 木棉花道岌岌可危 苦楝樹也倒了

彰化縣舊濁水溪木棉花道是彰化縣重要的觀光景點，每年花季吸引大批遊客前來賞花，但縣議員李俊諭說，連日豪雨後，木棉花道部分樹木根基嚴重裸露，恐危及河道及堤防安全，同一路段更發現路基被淘空，疑早期被填埋垃圾，導致大雨一來，無泥土鞏固樹根，已有二株數十年樹齡的苦楝樹連根拔起，讓原本一片綠意的綠色隧道災情慘重。

議員李俊諭今天和田尾鄉代顏清松等人會勘埤頭鄉與田尾鄉的舊濁水溪（東螺溪）木棉花道，李俊諭說，7、8月數次的暴雨後，此路段堤岸道路路基嚴重淘空，數百公尺的木棉樹根系都已裸露，很怕下次若再下大雨，木棉樹很可能會被沖刷下河道，甚至阻礙水流造成氾濫。

顏清松說，一整排上百株木棉花根系都受影響，若河岸繼續淘空造成潰堤，田尾鄉溪頂村、正義村、新厝村都會遭殃，不僅可能造成氾濫、道路淘空，影響人車通行，連木棉花都可能要重植。

田尾鄉、埤頭鄉交界舊濁水溪不僅有3、4公里的木棉花道，還有台灣欒樹、苦楝樹等，是很美的綠色廊道，最近縣政府也正在進行長達8.3公里的東螺溪水綠廊道工程，但在豪雨沖刷下，部分路段路基嚴重淘空。