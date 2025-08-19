聽新聞
彰化縣政府不從正門進出 原因是怕燕屎如彈雨而下
到今年滿50年歷史的彰化縣政府大樓，正大門上方築了多處燕窩，燕屎往往也如雨下，讓地面滿布燕屎，形成特有景觀，縣府正門多年來即因此關閉改走廁門，最近縣府辦理外牆拉皮與耐震補強工程關閉側門，正門也暫時重新開放，有資深員工說：「來縣府這久，難得走正門」。
由於雨燕在縣府大樓正門築巢，燕子來來去去、飛上飛下以及下蛋育雛的景象，十分吸睛，縣府廣場也被稱做「燕子廣場」，但因燕子也拉屎也往往如雨下，地面滿布鳥屎，有礙衛生與觀瞻，也十分惱人，縣府因此在燕窩下緣設置攔截網，將影響減到最低。
位在彰化市中山路的縣府大門，幾十年來一直未開放通行，主要是從南郭路的側門進出，原因分別有避開燕窩、風水及方便進出不同說法，但縣府員工已經習慣走側門，如今卻為了縣府大樓辦理外牆拉皮與耐震補強工程關閉側門，員工再暫時走正門，讓員工反而有些不習慣，甚至還抬頭往上看，避免遭到鳥屎洗禮。
縣府表示，雖然燕屎惱人，為燕子築巢被認為吉象，更重要的是基於生態保護，縣府仍保持現狀，目前已設計「鳥屎承接器」，打算讓屎尿沿著柱子滑落，避免直接砸到人頭。
縣府表示，未來仍會持續保留燕巢，此次辦理縣府大樓補強工程，也會特別保護，已要求包商避開燕子繁殖時間，在燕子離巢及返巢之間的時段施工，避免干擾。
負責工程的工務處表示，縣府大樓耐震補強工程預定明年底才能完工，側門工程約半年時間，縣府員工及洽公民眾只能暫時改走正門。
