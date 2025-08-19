「南投48拍」影音創作決賽 限時拍出動人故事

南投縣府辦「南投48拍」影音創作賽，決賽隊伍今天至21日中午12時須結合產業故事與情感意象，限時48小時創作兼具在地特色與動人敘事的短片，將作為縣府行銷使用。

南投縣政府新聞及行政處辦理「南投48拍」短影音限時創作賽，初賽吸引72件作品參加，經導演張書瑋等業界人士共同評選，選出8支隊伍晉級決賽；今天中午起，限時48小時完成決賽影片構思、拍攝、剪輯，21日中午12時前交件，隨即開始評選，當日下午舉行頒獎典禮。

縣府今天舉行決賽創作啟動儀式，新聞及行政處長蔡明志表示，南投有優美風景，更有許多充滿溫度與故事的產業與人物，希望透過影像創作，將南投之美傳遞出去；決賽主題包含南投優秀青農、青創、舊宿舍活化等題材，盼選手以鏡頭表現南投人的努力與夢想。

新聞及行政處表示，決賽隊伍風格多元，有在地操作無人機高手、熱愛攝影又擅長說故事的父子檔、比賽經驗豐富的影像創作老手、結伴參戰的攝影同好、充滿活力的學生團隊等，每組都有特色，48小時內要完成全部製作流程，考驗構思力、執行力與時間掌控。