對抗公車司機缺工潮 台中市宣布調整運價、駕駛加薪至少4000元

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市公車駕駛缺工日益嚴重，市府宣布即日起調整運價與成本價，同時業者配合調薪，駕駛加薪至少4000元。圖／聯合報系資料照
台中市公車駕駛缺工日益嚴重，市府宣布即日起調整運價與成本價，同時業者配合調薪，駕駛加薪至少4000元。圖／聯合報系資料照

公車司機缺工問題日益嚴重，台中市政府宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，由市府吸收差額，不增加民眾搭乘負擔，並要求客運業者必須配合調薪，公車駕駛加薪至少4000元，其餘從業人員加薪超過2000元，盼緩解缺工潮。

交通局長葉昭甫表示，台中市2021年推行「雙十公車」政策以來，每年平均超過8000萬人次搭公車，是市民日常最仰賴的大眾運輸工具；近年全國出現嚴重大客車駕駛荒，影響人力補充，交通局全面檢視客運經營環境與駕駛薪資，藉由合理調整運價與成本，改善勞動條件。

葉昭甫指出，台中市2023年曾調整運價並為駕駛加薪4000元，此次再度調薪，累計至少增加8000元以上；提升薪資福利後，不僅能改善駕駛「薪」情，也有助於提高服務品質，讓更多熱心且具專業的駕駛願意加入公共運輸行列。

交通局統計，2019年起台中市已三度調整公車運價與營運成本。基本里程內「每延人公里運價」從2.571元提高到2.803元，總幅度9.02%；「每車公里合理營運成本」由43.12元調升至51.19元，成長18.71%。這次調整後，單車公里成本從48.01元提升至51.19元，漲幅6.62%；而延人公里運價由2.702元提高至2.803元，增幅3.73%。

交通局說明，本次調整依據公車公會與業者實際營運數據評估，並經交通局審核通過；考量大眾需求，公車票價維持不變，讓民眾繼續享有優惠搭乘，成本差額由市府支出，避免轉嫁給市民。目前台中公車駕駛有1235人，其他從業人員556人，此次調薪有近2000人受惠。

葉昭甫強調，市府除了提升薪資改善勞動條件，也加強駕駛工作環境，例如將部分路線起迄站調整到設施完善的轉運中心或場站，如豐原轉運中心、台中港旅客服務中心，讓駕駛有更舒適的待班空間，並推動公車加裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS），降低行車風險與駕駛壓力。

