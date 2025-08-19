中山醫大攜手中市府與勞動部合作 導入AI智慧減災

中山醫學大學職安系攜手台中市勞檢處、勞動部勞動及職業安全衛生研究所，今舉辦「科技減災體驗交流飲食業安全衛生家族活動」，透過產、官、學合作，將導入AI與大數據職安系統，建置高風險作業的預警通報，降低人為疏失。

今活動設計多元交流與互動體驗，包括中山醫大與業界共同研發的智慧防災平台展示、科技減災設備演練、VR防墜設備體驗等，課程內容納入智慧工廠與機械捲夾災害預防、科技減災方案展示，以及因應職安法修法趨勢，大眾對職場霸凌、性別平等議題的重視，加入運用科技促進職場身心健康、性平等豐富課程，吸引超過50家產業、逾百人參與。

中山醫大副校長宋賢穎表示，中山醫大與市府及勞動部透過活動共同展現三大承諾，第一，導入AI與大數據職安系統，建置高風險作業的預警通報，降低人為疏失；第二，藉由跨域培訓與工作坊，培養在地化科技職安人才，讓職業安全訓練模式可以擴散、延續。

最後，結合醫學大學研究量能，針對餐飲與服務業職災特性，提出實務改善方案，並協助企業落實ESG。宋賢穎強調，「今日啟動不是終點，而是職場安心永續的新起點」。

中市勞檢處長邱怡川說，AI、大數據與智慧科技已廣泛融入教育與產業，此次活動將最新科技導入職業安全衛生領域，結合餐飲業及製造業常見的火災、爆炸、捲夾及性別平等議題，帶領業界進入「科技減災、智慧防災」的新世代。