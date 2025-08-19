彰化GO購抽大獎 送Kia電動車、SUZUKI潮車、黃金條塊

彰化縣政府為刺激在地消費，並配合2025台灣設計展，自9月1日至11月30日推出「2025彰化GO購」消費抽獎活動。縣府準備總價值逾千萬元的獎項，包括市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車，約74萬元的SUZUKI NEW SWIFT，以及價值超過86萬元的SUZUKI JIMNY等潮車，另有5名可獲得5克黃金條塊。

活動期間共舉辦三次抽獎，最大亮點是「月月抽汽車」。此外，還有最高獎金10萬元的萬元大禮包，共30名名額，以及現金獎與雲端發票獎等3,000個獎項，提供民眾多重中獎機會。

縣長王惠美表示，2025台灣設計展將於10月10日至26日登場，展區分布於彰化市、鹿港鎮、田尾鄉及田中鎮，各具特色。她邀請民眾前來看展、品嚐美食、選購好物，同時也能參加抽獎，把車輛或黃金大獎帶回家。

本次活動也設計加碼機制，單筆消費滿500元即可獲得抽獎序號，若於指定活動舉辦鄉鎮市或特定合作店家消費，還可額外多得一組序號。例如畜產嘉年華、2025台灣設計展、田中馬拉松、二水國際跑水節及媽祖祈福文化節等大型活動舉辦鄉鎮市消費。

消費級距則分為三種，500元至未滿1萬元，最多可得10組序號；1萬元以上至未滿10萬元，最多20組；10萬元以上，最多30組。消費越多，中獎機會也越大。