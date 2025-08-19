彰化GO購消費抽獎 最大獎可抽200萬電動車
為刺激在地消費，彰縣府舉辦「2025彰化GO購」消費抽獎活動，9月1日起，民眾只要在縣內店家消費滿500元，可上網參加抽獎，最大獎是近200萬的電動車，總獎項價值破千萬。
彰化縣政府上午在彰化藝術館舉辦記者會，介紹「2025彰化GO購」消費抽獎活動，彰化縣長王惠美與會介紹活動內容；王惠美說，為刺激在地消費，縣府舉辦消費抽獎活動，9月1日至11月30日，只要在縣內店家消費滿新台幣500元，就可憑發票或收據上網登錄參加抽獎。
縣府表示，活動規劃3次抽獎，最大獎是價值近200萬的電動車，另有黃金條塊、萬元大禮包等獎品，共有3000個獎項，總獎項價值超過1000萬元。
縣府說明，為鼓勵民眾前往特定店家或指定活動消費，像是2025台灣設計展、田中馬拉松等大型活動舉辦鄉鎮市消費，消費滿500元即可多獲得1組抽獎序號。
單筆消費滿500元至未滿1萬元者，最多可獲得10組抽獎序號；1萬元以上至10萬元者最多20組；10萬元以上者最多可取得30組序號，消費越多，中獎機會就越大，機率也越高。
縣府表示，2025台灣設計展10月10日至26日，將在彰化市、鹿港鎮、田尾鄉及田中鎮登場，鄉鎮都有特色展覽空間，展現彰化的美感、創意與進步。邀請鄉親一起來彰化深度旅遊，看展覽、吃美食、買好物，不但好玩，還有機會把車子、黃金等大獎帶回家。
