快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

中市府通過改善弘光到靜宜2大學間排水工程計畫

中央社／ 台中19日電

台中市海線地區過去遇大雨成災，市長盧秀燕今天表示，尤其弘光科大到靜宜大學之間常有機車被水流沖倒，市府已編1.5億元進行改善，又爭取到1800萬元，預計年底完工。

農業部農村發展及水土保持署台中分署核定中市府辦理「台中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程─弘光科大至北勢溪段坡地排水改善」計畫案件，其中中央補助款新台幣900萬元加上地方配合款900萬元，共1800萬元預算，市府今天在市政會議中通過先行墊付案，將送台中市議會審議。

盧秀燕表示，弘光到靜宜區段，雖有排水箱涵，因地勢關係，每遇大雨水流很急，經過民眾及機車常被沖倒，幾十年來沒有改善，她認為施工工法一定可以改善，採取新工法及找預算，1.5公里就斥資1億5000萬元，以解決水患問題。

盧秀燕說，弘光區段已完工，現在做到靜宜，預計年底前完工，日前丹娜絲颱風及強降雨時已經過一定考驗，發現當時雨下很大，但水流湍急情形大幅改善，還是咬牙處理預算。

台中市建設局長陳大田說明，海線地區常為水患之苦，尤其最近天候異常，早先從弘光科大到靜宜大學之間，只要下大雨，學生上下課經常發生機車被沖倒或道路成漂漂河，市長盧秀燕很關心水患治理，多年前擬定策略，去年起從弘光到靜宜總共長度1.5公里，花了1億5000萬元進行排水改善及行人路況改善。

陳大田表示，日前向水保署爭取到1800萬元，由中央及地方各負擔900萬元，針對弘光科大到北勢溪之間加大排水箱涵，今年的丹娜絲颱風及豪雨，排水狀況順暢，學生上學及交通安全得到保障，目前整段工程會在年底完成，這次爭取的經費將針對小的聯接管及人行道進行改善，對兩校的排水問題一次獲得解決。

盧秀燕 台中市 丹娜絲颱風

延伸閱讀

823罷免投票 盧秀燕：投不同意票讓賴總統清醒「救國家」

中部5縣市調解專家齊聚台中交流 分享實務經驗

周六大罷免第二部曲 綠營何欣純掌大旗車掃 顏寬恒晚上回守沙鹿

喊話賴清德「收手吧」 盧秀燕：民進黨已成民主退步黨

相關新聞

清水老士官長王清連驚傳辭世 長子次子接手擀麵技藝傳承至第三代

清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲，陽明果貿眷村的老鄰居們都...

彰化縣政府不從正門進出 原因是怕燕屎如彈雨而下

到今年滿50年歷史的彰化縣政府大樓，正大門上方築了多處燕窩，燕屎往往也如雨下，讓地面滿布燕屎，形成特有景觀，縣府正門多年...

對抗公車司機缺工潮 台中市宣布調整運價、駕駛加薪至少4000元

公車司機缺工問題日益嚴重，台中市政府宣布，即日起調整公車運輸成本與運價，公車票價維持不變，由市府吸收差額，不增加民眾搭乘...

中山醫大攜手中市府與勞動部合作 導入AI智慧減災

中山醫學大學職安系攜手台中市勞檢處、勞動部勞動及職業安全衛生研究所，今舉辦「科技減災體驗交流飲食業安全衛生家族活動」，透...

彰化GO購抽大獎 送Kia電動車、SUZUKI潮車、黃金條塊

彰化縣政府為刺激在地消費，並配合2025台灣設計展，自9月1日至11月30日推出「2025彰化GO購」消費抽獎活動。縣府...

避免「中港河」再現 台中市砸1.5億元改善靜宜到弘光道路排水

台中市沙鹿區的靜宜大學到弘光科大一帶由於地勢原因，該段台灣大道大雨時常出現積淹水，被民眾戲稱為「中港河」。市府投入餘1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。