中市府通過改善弘光到靜宜2大學間排水工程計畫

台中市海線地區過去遇大雨成災，市長盧秀燕今天表示，尤其弘光科大到靜宜大學之間常有機車被水流沖倒，市府已編1.5億元進行改善，又爭取到1800萬元，預計年底完工。

農業部農村發展及水土保持署台中分署核定中市府辦理「台中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程─弘光科大至北勢溪段坡地排水改善」計畫案件，其中中央補助款新台幣900萬元加上地方配合款900萬元，共1800萬元預算，市府今天在市政會議中通過先行墊付案，將送台中市議會審議。

盧秀燕表示，弘光到靜宜區段，雖有排水箱涵，因地勢關係，每遇大雨水流很急，經過民眾及機車常被沖倒，幾十年來沒有改善，她認為施工工法一定可以改善，採取新工法及找預算，1.5公里就斥資1億5000萬元，以解決水患問題。

盧秀燕說，弘光區段已完工，現在做到靜宜，預計年底前完工，日前丹娜絲颱風及強降雨時已經過一定考驗，發現當時雨下很大，但水流湍急情形大幅改善，還是咬牙處理預算。

台中市建設局長陳大田說明，海線地區常為水患之苦，尤其最近天候異常，早先從弘光科大到靜宜大學之間，只要下大雨，學生上下課經常發生機車被沖倒或道路成漂漂河，市長盧秀燕很關心水患治理，多年前擬定策略，去年起從弘光到靜宜總共長度1.5公里，花了1億5000萬元進行排水改善及行人路況改善。

陳大田表示，日前向水保署爭取到1800萬元，由中央及地方各負擔900萬元，針對弘光科大到北勢溪之間加大排水箱涵，今年的丹娜絲颱風及豪雨，排水狀況順暢，學生上學及交通安全得到保障，目前整段工程會在年底完成，這次爭取的經費將針對小的聯接管及人行道進行改善，對兩校的排水問題一次獲得解決。