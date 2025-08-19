快訊

避免「中港河」再現 台中市砸1.5億元改善靜宜到弘光道路排水

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台灣大道經過靜宜大學到弘光科大一帶，遇上豪大雨往往積淹水，形成「中港河」。圖／民眾提供
台灣大道經過靜宜大學到弘光科大一帶，遇上豪大雨往往積淹水，形成「中港河」。圖／民眾提供

台中市沙鹿區的靜宜大學到弘光科大一帶由於地勢原因，該段台灣大道大雨時常出現積淹水，被民眾戲稱為「中港河」。市府投入餘1.5億元改善道路與排水設施，排水箱涵均與道路改善已完工，將再施作弘光科大到北勢溪坡地的排水改善，預計今年底前完工。

台中市政府今天開市政會議，建設局提案，弘光科大到北勢溪段坡地排水改善計畫，市府爭取農水署補助900萬元，地方配合款900萬元，請議會先行墊付中央補助款的900萬元，會中通過送議會審議。

建設局長陳大田表示，沙鹿區的靜宜大學到弘光科大一帶，約1.5公里長的台灣大道六段到七段長期有水患，經過多年治理，去年訂定「靜宜大學及弘光科大周邊行車安全暨道路改善工程」，第一部分道路改善工程獲中央補助6800萬元，地方自籌6800萬元，7月已完工。

陳大田指出，道路改善工程除了本身的人行道改善，還有排水系統優畫，加大並拓寬與水箱涵190公尺，增加排洪效率，並加大植栽帶提高雨水自然滲透；經過今年7月的丹納絲颱風、7月底強降雨考驗，已初步展現成效。計畫第二部分就是弘光科大到北勢溪段坡地排水改善，預計今年底完工。

市長盧秀燕說，這1.5公里由於地勢陡峭，以前儘管施作排水箱涵，遇上豪大雨或颱風仍會形成「小河」，可能導致行人或機車被沖倒，幾十年來一直難以改善；時代在進步，工法會更先進，第一部分完工後，今年雨災已有明顯改善，待第二部分也施作完成，這一帶積淹水的狀況將大幅緩解。

台中市斥資1.5億元改善靜宜到弘光長約1.5公里的排水，獲中央補助50%，預計今年底完工，盼改善積淹水問題。圖／台中市政府提供
台中市斥資1.5億元改善靜宜到弘光長約1.5公里的排水，獲中央補助50%，預計今年底完工，盼改善積淹水問題。圖／台中市政府提供

颱風 台中市 靜宜大學

